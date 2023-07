76-Jähriger stirbt bei tragischem Verkehrsunfall in Ottersberg

+ © Rico Thumser/IMAGO Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Rico Thumser/IMAGO

Ein 76-Jähriger starb bei einem Unfall in Ottersberg, nachdem er unerklärlicherweise von der Fahrbahn abkam und einen Baum rammte.

Ottersberg – In Ottersberg kam es am Samstag, den 15. Juli 2023, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann ums Leben kam. Der Unfall ereignete sich auf der Buchholzer Straße, die der Mann mit seinem Mitsubishi-Pkw in Richtung Buchholz befuhr.

Tödlicher Unfall in Ottersberg: 76-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Nach Angaben der Polizei kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Trotz rascher Rettungsbemühungen konnte der 76-Jährige nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Unfallfahrzeug erlitt bei dem Aufprall erhebliche Beschädigungen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Durch den tragischen Vorfall und die anschließenden Ermittlungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Buchholzer Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch im Gange.