54 beschwerliche Stufen übers Weserwehr bei Dörverden

Von: Christel Niemann

Wie kann es gehen? Vor Ort beraten Johann Hustedt, Carsten Laue, Bernd Meyer, Thomas Lippel, Dörte Liebetruth, Axel Schröder und Frank Schmädeke die Möglichkeiten, eine Lösung für die Radfahrer am Weserwehr zu schaffen. © Niemann, Christel

Die Initiative kam aus Hilgermissen: Bürgermeister Johann Hustedt will mit einem Lift Radlern die Weserquerung erleichtern

Dörverden – Das Weserwehr in Dörverden, das Radfahrer bevorzugt als Querungsmöglichkeit der Weser auf der Alternativroute des Weserradweges zwischen Hoya und Verden nutzen, ist für E-Bike-Fahrer eine ordentliche Herausforderung. Das schwere Rad auf den Schieberinnen neben der Treppe auf der einen Seite hochzuschieben und auf der anderen wieder hinunterzubefördern, kostet Kraft und ist schweißtreibend. Aber nicht nur das Gewicht, sondern auch die Unhandlichkeit erschwert die Querung. Johann Hustedt, Bürgermeister in Hilgermissen, regt daher auf beiden Seiten des Weserwehrs die Installation eines Aufzugs an.

Zweimal elf Stufen müssen die Radler auf der Dörverdener Seite mit Rad und Gepäck überwinden. © Niemann

Die Idee stellte Hustedt Thomas Lippel und Carsten Laue vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Verden und Axel Schröder von Statkraft bei einem Ortstermin vor. Als sie die Möglichkeiten einer Umsetzung berieten, waren auch die Landtagsabgeordneten Dr. Dörte Liebetruth (SPD) und Dr. Frank Schmädeke (CDU) sowie der Fraktionsvorsitzende der Dörverdener Sozialdemokraten, Bernd Meyer, vor Ort.

Auf der Dörverdener Seite müssen die Radler zweimal elf und auf Hilgermissener Seite zweimal 16 Stufen mit ihren Drahteseln überwinden. Und wenn die Gefährte schwer sind wie E-Bikes, dann teilt das die Nutzer in zwei Gruppen: eine, die trotz der Treppen locker über das Wehrweserwehr kommt, und eine, die es wegen der mühsamen Aufs und Abs eben nicht so gut schafft. Das möchte Hustedt ändern. Bei seinen Radausflügen nimmt er regelmäßig die Route über das Weserwehr: „Ein Fahrstuhl oder ein Lift würde uns Radlern das Leben echt erleichtern.“

Die Zustimmung einer älteren Dame, die in männlicher Begleitung von Dörverden in Richtung Hoya unterwegs war, ist Hustedt schon einmal sicher. „Das E-Bike ist schwer, außerdem haben wir auch noch reichlich Gepäck dabei. Weil es keinen Lift gibt, brauche ich meinen Partner, der mir auf der einen Seite beim Schieben und auf der anderen beim Bremsen hilft. Alleine geht das für mich gar nicht.“

Neu ist der Wunsch nicht. Weder für die WSA-Vertreter noch für Axel Schröder. Sie sehen aber Schwierigkeiten für die Umsetzung. Sicherheitstechnisch sei allerhand zu bedenken, erklärten sie.

Hustedts Vorschlag, anstelle eines Aufzugs für Mensch und Rad nur einen Lift fürs Gefährt zu wählen, scheint auch für sie eher umsetzbar. Und das gilt auch angesichts der zu erwartenden Kosten. Hustedt erwartet bei der Variante Personenaufzug einen niedrigen sechsstelligen Betrag, während der Lift weitaus preiswerter sein dürfte. Obwohl noch ein mehr als vages Vorhaben, wurden Details angesprochen, wie etwa die Frage, woher der benötigte Strom kommen könnte.

„Wir sind da außen vor“, machte Lippel klar. „Das WSA wird keine andere Anlage als die Wehranlage in das System einbinden und weder einen Aufzug noch einen Lift mit Strom versorgen. Das wird alleinige Aufgabe der Kommune sein, die wir, sofern es möglich ist, aber unterstützen werden.“ Hustedt, dem die Probleme in der Umsetzung einleuchteten, machte deutlich, dass er sich davon nicht abschrecken lässt. „Man muss das Ganze wenigstens in Angriff nehmen und das Projekt anschieben, auch wenn klar ist, dass eine Realisierung dauern wird und schwierig ist.“

Liebetruth und Schmädeke sagten schon mal zu, sich auf die Suche nach Geldtöpfen und Sonderprogrammen zu machen, die für eine Förderung in Frage kämen. Denkbar seien etwa die Bereiche zur Förderung der Fahrradmobilität oder des barrierefreien Tourismus, der zudem auch Rollstuhlfahrern die Überquerung des Weserwehrs ermöglichen würde. Außerdem wies Liebetruth darauf hin, dass im Spätherbst neue Förderrichtlinien in Kraft treten, die auch für dieses Vorhaben Möglichkeiten der Förderung bieten könnten, immerhin habe ein Fahrradlift auch einen Werbeeffekt für die Region.