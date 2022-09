Energiekosten besorgen Verdener Mittelstand

Von: Henning Leeske

Teilen

Viele Firmenchefs aus dem Landkreis diskutieren mit Andreas Mattfeldt (l.) in der Bäckerei von Dietmar Baalk über die hohen Energiekosten. © Leeske

Massive Energiepreissteigerungen sind in aller Munde. Klar, dass die heimischen Unternehmen nun ausrechnen, wie sich die hohen Preise für Gas und Strom auf ihre Geschäfte auswirken. Daher lud der Kreisvorsitzende der CDU-Mittelstandsunion (MIT) Andreas Mattfeldt (MdB) zusammen mit der CDU-Kreisvorsitzenden Hella Bachmann Unternehmer aus dem Landkreis zum Austausch über die exorbitanten Kostensteigerungen ein. Prominenter Gast in den Geschäftsräumen von Baalks Backbord war die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann (MdB).

Verden – Die Auswirkungen sind schon bei den Verdener Betrieben angekommen. Davon berichtete Bachmann, die durch ihre diversen Praktika in der Region stets die ähnlichen Sorgen der Firmenchefs zu den Energiekosten hörte. „Auch die Verbraucher haben große Angst vor den Preissteigerungen. Das höre ich nun jeden Tag auf meiner Wahlkampftour“, sagte sie.

Bäckerobermeister Dietmar Baalk sprach von 7 500 Euro Kostensteigerung im Monat nur beim Strom für seine Bäckerei. „Die Gasumlage ist dabei noch gar nicht berücksichtigt“, so Baalk.

Die Abhängigkeit von Gas machte Christoph Baalk beim Rundgang in der Backstube deutlich. Mit Gas werde das Thermoöl im Backofen geheizt, was dann letztlich die Hitze für Brote und Kuchen bringe. „Diese Technik ist schon energiesparender, weil die Brenner weniger nachheizen müssen“, erklärte er.

Gestiegene Rohstoffpreise kommen noch obendrauf

Er nannte auch die stark gestiegenen Rohstoffpreise als weiteren Kostentreiber, weil der Doppelzentner Mehl von 29 Euro auf 55 Euro verteuert sei und der Zuckerpreis sogar verdoppelt wurde. „Man fragt sich, wo soll das hinführen“, sagte er.

All diese Kostenexplosionen könnten laut Landesinnungsobermeister Dietmar Baalk nicht an die Kunden weitergegeben werden, weil sich sonst die breite Mehrheit keine Backwaren vom Bäckerhandwerk leisten könne. „Die Kunden gehen dann einfach zum Discountersupermarkt“, fürchtete er.

Auf die hohen Heizölpreise kam Michael Wegert zu sprechen, dessen Firma Straßenbaustoffe produziere. Der Steigerungsfaktor beim Heizöl sei das 1,5-fach im Vergleich zum Gas. Das schlage voll auf seinen Zulieferbetrieb für die Tiefbauunternehmen durch, wodurch er große Probleme in der Baubranche der Region wittere. Auch würden derzeit weniger Baufinanzierungen von den Banken bewilligt.

Marco Marach berichtete als Chef von zwei Supermärkten von deutlicher Verunsicherung seiner Belegschaft hinsichtlich der Entlastungspakete der Bundesregierung. Das veränderte Konsumverhalten sei außerdem feststellbar, weil der Preis immer wichtiger werde. Dies bestätigte auch Connemann anhand der deutlich gesunkenen Binnennachfrage in ganz Deutschland, was natürlich auch in Verden spürbar sei und bei den hiesigen Unternehmen ankomme, da auch auf regionale Lieferanten gesetzt werde.

Connemann: Unternehmer sollen laut werden

Deutschland habe nur eine Zukunft mit dem Mittelstand, wie die Fleischerei Badenhoop oder die Keksfabrik Freytag, die bei der Veranstaltung ebenfalls vertreten waren. „Der Energiepreisdämpfer der Bundesregierung nur für die Industrie wäre ein Symbol für den Verrat des regionalen Mittelstands“, sagte die Ostfriesin Connemann. Sie rief die Unternehmer auf, lautstark auf ihre Situation bei den Entscheidungsträgern vom Rathaus bis Bundestag hinzuweisen.

„Wie soll man die Energiepreistreiberei noch einpreisen“, fragte Mattfeldt, auch als Bierbrauer tätig, die Wirtschaftskapitäne. Im Vergleich entsprächen derzeit die Strompreise für Gewerbe in Frankreich nur einem Drittel derer in Deutschland. Dazu werde das knappe Gas in Deutschland noch zur Verstromung und folgendem Export ins Nachbarland verwendet. „Das ist ein desaströses Zeugnis für Wirtschaftsminister Habeck“, machte er sich Luft.

Laut Mattfeldt seien die Turbulenzen rund um die Gasumlage gar nicht notwendig gewesen, weil es Instrumente zur Rettung von Unternehmen in Schieflage seit der Finanzkrise schon gegeben hätte. Unter dem neuen Wirtschaftsminister hätte es keine Lenkungsgruppen mehr im Ministerium gegeben, um derartige Probleme zu lösen. „Die Lehmankrise war dann nur ein laues Lüftchen, verglichen mit dem, was da jetzt kommen kann“, befürchtete er.

Als Haushälter ist Mattfeldt Berichterstatter für das Budget des Wirtschaftsministeriums. „Es ist nicht ein Kubikmeter Gas in Qatar ratifiziert worden. Das war nur ein Medienereignis.“