40 Jahre Tagungshaus Drübberholz

1 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 2 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 3 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 4 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 5 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 6 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 7 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann 8 von 32 Tagungshaus Drübberholz: 40 Jahre und kein bisschen müde © Christel Niemann

"Und was bleibt, ist nur ein kleines bisschen Gesternsehnsucht, was bleibt, ist nur ein kleiner Funken Nostalgie .. .", heißt es in einem Song von Lukas Meister. Eine Liedzeile, die perfekt zum Tagungshaus Drübberholz passt, das seit nunmehr 40 Jahren das sozio-kulturelle Angebot in Dörverden bereichert; mit Strahlwirkung weit über die Gemeinde hinaus.

Für das Team vom Tagungshaus ein willkommener Anlass, den runden Geburtstag am Pfingstsonnabend mit vielen Gästen, offiziellen Reden, einem bunten Programm und kulinarischen Leckereien gebührend zu feiern.

Rubriklistenbild: © Christel Niemann