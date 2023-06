2 000 Schützen feiern in Neddenaverbergen ihr Fest

Von: Henning Leeske

Der Dorfplatz in Neddenaverbergen war bis in den letzten Winkel gefüllt mit den Vertretern der 39 Schützenvereine im im Kreisverband. © Leeske

Neddenaverbergen – Das größte Schützenfest im südlichen Landkreis Verden feierte der Kreisschützenverband Verden (KSV) mit fast 2 000 Schützendamen und Schützen auf dem Festgelände in Neddenaverbergen. Bei schönstem Wetter war die Beteiligung der Schützen hervorragend und der Kommandant des Festumzuges, Lars Hogrefe, konnte dem Kreisvorsitzenden Steffen Müller insgesamt 39 teilnehmende Vereine melden, nachdem Schützinnen und Schützen auf dem zwei Kilometer langen Marsch durch etliche Ehrenpforten den Dorfplatz erreicht hatten.

Erstmals wurde die Feier in Neddenaverbergen an einem Samstag durchgeführt. Die Neddener Mitglieder und der Kreisverband bilanzierten das als vollen Erfolg, weil Schützinnen und Schützen bis spät in die Nacht bei randvollem Zelt feierten.

Der neue Kreisverbandskönig mit einem Teiler von 11 ist Jörg von der Brüggen aus Dörverden und die neue KSV-Königin ist Angela Throl aus Langwedelermoor. Erster Ritter wurde Lars Müller und zweiter Ritter Kim Heemsoth. Der Königin stehen die erste Hofdame Olga Hagen und die zweite Hofdame Anke Meyer zur Seite. Erstmalig wurde auch eine Alterskönigin ausgeschossen. Die erste Alterskönigin der KSV-Geschichte ist Sabine Cordes aus Langwedelermoor, gefolgt von den Hofdamen Katja Scharninghausen und Karin Hartmann. Die Regentschaft als Alterskönig konnte sich Rainer Heise aus Dauelsen sichern, weil er die Ritter Robert Schmechel und Harald Kramer auf die Plätze verwies. Jugendkönigin ist die Langwedelerin Mathilda Sibbel vor Lia Kücker und Tilo Sommerburg geworden. Schülerkönigin Mila Babinski mit Paul Schlenker und Lanea Heemsoth auf dem Treppchen komplettieren das Königshaus des KSV.

Die Majestäten des Kreisschützenverbandes Verden nach Proklamation vor ganz großer Kulisse. © Leeske

Steffen Müller dankte dem SSV Neddenaverbergen und der ganzen Ortschaft als Ausrichter für die bestens vorbereiteten Feierlichkeiten. Landrat Peter Bohlmann betonte, dass der SSV Neddenaverbergen neben dem Schießsport mit vier weiteren Sparten das dörfliche Zusammenleben fördere. „Sie schützen die Dorfgemeinschaft. Der Landkreis wird ihnen dabei immer zur Seite stehen“, so der Landrat. Zum 125-jährigen Jubiläum des Vereins gab es außerdem eine Urkunde des Landessportbundes.

Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs wiederholte seine Bierwette aus dem Vorjahr, die er ob des frenetischen Beifalls der Schützen mit einer Redezeit von knapp über einer Minute natürlich erneut verlor. Der Vorsitzende der Gastgeber Volker Horstmann freute sich über den großen Zulauf des Festes und die Unterstützung aller Vereine sowie der vielen helfenden Hände aus Nedden und dem Kreisverband. Steffen Müller konnte schließlich noch den Ausrichter für das nächste Jahr verkünden. Danach wird der Schützenverein Stedorf am 22. Juni 2024 ebenfalls am Samstag das Kreisschützenverbandsfest ausrichten.