Jubiläum in Verden: 200 Jahre Dauelser Geschichte im Schulhaus

Bereiten gemeinsam den 200. Geburtstag des Alten Schulhauses vor: Brigitte Hanschmann, Heinrich Krüger und Ruth Uelzen (vorne v. l.) mit Herbert Uelzen, Karin Hanschmann und Jürgen Bolte (hinten v. l.). © Niemann

Verden-Dauelsen – 200 Jahre Geschichte im „Alten Schulhaus Dauelsen“: Für den Verein, der sich des Gebäudes angenommen hat, ist das der Anlass zu einer Menge Pläne für den nahen Tag des offenen Denkmals am 10. September. Die Begegnungsstätte für Kunst und Kultur in der Verdener Ortschaft lädt nicht nur zu Kaffee und Kuchen, sondern auch zum Besuch einer Kunstausstellung, die Präsentation „Dorfschule früher“, den Auftritt des Shanty-Chors Verden und weiteren „Überraschungs-Aktionen“ ein.

Zahlreiche Schülergenerationen lernten in dem Fachwerkgebäude, in dem sich auch die Dienstwohnung des Dorfschullehrers befand, lesen und schreiben. In der Dorfchronik ist nachzulesen, dass das 1823 errichtete Gebäude in der historischen Mitte der Ortschaft die alte Schule ersetzen sollte, die bereits seit 1663 belegt ist. „Es hatte nur einen Unterrichtsraum“, berichtet die Vereinsvorsitzende Karin Hanschmann im Pressegespräch. Das Schulhaus sei bereits um 1895 wieder zu klein geworden, so dass daneben ein weiterer Bau errichtet wurde. Im Zuge der Sanierung des Alten Schulhauses sei der aber abgerissen worden.

Die Aufnahme aus den 1960er Jahren zeigt Jörg Pöhl als Junglehrer bei einem Ausflug mit seiner Dorfschulklasse Repro: Niemann © Privat

Das Alte Schulhaus wurde dann viele Jahre noch als Wohnhaus genutzt. Auch der letzte Dorfschullehrer, der heute 88-jährige Jörg Pöhl, hat dort als Junglehrer einige Jahre gewohnt. Der Dauelsener Heinrich Krüger habe mit seiner Familie noch bis Ende der 1990er Jahre, insgesamt vier Jahrzehnte in dem historischen Gebäude gelebt.

„Anfangs haben wir im Obergeschoss gewohnt. Nach dem Auszug von Lehrer Pöhl sind wir dann ins Erdgeschoss gezogen und die Oberwohnung stand leer“, erinnert sich Krüger. Nach dem Auszug von Krügers stand das Gebäude viele Jahre leer und verfiel zusehends.

Eine Bürgerinitiative fand zusammen, um das Haus zu retten, denn es gab nicht wenige Stimmen, die für einen Abriss plädierten. Da aber das Alte Schulhaus in die Liste regionaler Kulturdenkmale eingetragen war und die Sanierungsfähigkeit bescheinigt worden war, gründeten im Jahre 2008 Mitglieder einer Initiativgruppe den gemeinnützigen Verein Altes Schulhaus Dauelsen, um sich fortan um das Gebäude zu kümmern, dass ihnen die Eigentümerin Stadt Verden für 30 Jahre zur Nutzung überlassen hat.

Der Verein ließ das Haus sanieren und hat es der Öffentlichkeit als Begegnungs- und Veranstaltungsstätte zugänglich gemacht. Außerdem wurde das Büro der Ortsverwaltung Dauelsen im sanierten Gebäude untergebracht.

„Wir suchen noch Dinge, die mit dem Schulhaus im Zusammenhang stehen“, sagte Hanschmann. Das könnten gerne Fotografien sein, die den vereinseigenen Fundus ergänzten. Heute dominiert im Erdgeschoss eine alte Schulbank, von Schülergenerationen zerkratzt und mit Aussparungen für Tintenfässer. Tafeln gibt es, auch Griffel und andere Utensilien für den Unterricht. Einges soll am Tag des Offenen Denkmals“ präsentiert werden. Den Organisatoren und ihrem Verein geht es um das Kulturhistorische, das mit dem Alten Schulhaus aufbewahrt und erhalten wird. Zugleich erhalten die Mitglieder damit auch einen Teil der Geschichte der Ortschaft lebendig. nie