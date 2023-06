Zugunglück in Neumünster: Regionalbahn erfasst PKW – ein Mensch stirbt

Von: Sebastian Peters

Eine Regionalbahn erfasste den PKW auf einem Bahnübergang © Westküsten-News

Am Dienstagabend kollidierte ein PKW mit einer Regionalbahn. Der 49-jährige Autofahrer starb, vier der 145 Zugpassagiere wurden verletzt. Der genaue Unfallhergang ist unklar.

Neumünster – In Neumünster stieß am Dienstagabend, den 06. Juni 2023, um 20.45 Uhr, ein Auto mit einer Regionalbahn auf dem Bahnübergang in der Straße Stoverseegen zusammen. Der 49 Jahre alte Fahrer des weißen Kleintransporters, der aus Richtung Gartenstadt kam, näherte sich dem Bahnübergang gerade, als sich auch der Regionalzug dem Übergang näherte.

Tragischer Unfall in Neumünster: Auto kollidiert mit Regionalbahn

Auf dem Bahnübergang kam es dann zu der verhängnisvollen Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes verstarb der Autofahrer noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision 145 Personen. Davon wurden vier Personen durch den Zusammenprall mit dem PKW verletzt. Weitere erlitten durch das Ereignis einen Schock und mussten ebenfalls durch Rettungskräfte behandelt werden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle im Einsatz.

Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst noch unklar und wird nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls fanden in dem Bereich des Bahnübergangs Baumaßnahmen statt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten nach dem tragischen Unfall wurde der Zugverkehr eingestellt.