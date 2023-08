Zehn besondere Gebäude, die man am Tag des offenen Denkmals auf Sylt besichtigen kann

Von: Dagmar Schlenz

Am „Tag des offenen Denkmals“ öffnet sich so manche Tür, die sonst für Besucher verschlossen bleibt. Erstmals nimmt auch die Insel Sylt Teil – mit zehn besonderen Objekten.

Sylt – Diese seltene Gelegenheit sollten sich Sylt-Fans und Geschichtsinteressierte nicht entgehen lassen. Wenn am 10. September 2023 der „Tag des offenen Denkmals“ stattfindet, öffnen auf der Nordseeinsel einige ganz besondere Objekte ihre Türen. Mit dem illegalen Abriss des historischen „Alten Gasthofes“ in List hat die Insel zwar ein wichtiges Stück Geschichte verloren, doch es gibt noch viele erhaltenswerte Objekte auf Sylt. Worauf Besucher sich freuen können und wie man sich für die Besichtigungen anmelden kann.

Tag des offenen Denkmals auf Sylt: Termin und Anmeldung

Der „Tag des offenen Denkmals“ feiert am 10. September sein 30. Jubiläum – und mit dabei ist erstmals auch die Nordseeinsel Sylt. Zehn Denkmäler nehmen an dem Event teil und gewähren von 10:30 bis 14:30 Uhr Besuchern einen Blick hinter die Kulissen. Während die fünf Dinge, die man auf Sylt abseits vom Touri-Trubel erleben sollte, fast alle ständig zugänglich sind, befinden sich einige der zu besichtigenden Objekte in Privatbesitz.

Da die Anzahl der Plätze für den Besuch begrenzt ist, ist bei fast allen Objekten eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Interessierte können sich für die Teilnahme an den Besichtigungen vor Ort bei allen Sylter Vorverkaufsstellen anmelden. Detaillierte Informationen zu den Führungen gibt es auf der Veranstaltungsseite des Insel Sylt Tourismus-Service, eine Anmeldung ist online leider nicht möglich. Alle Führungen am „Tag des offenen Denkmals“ sind kostenlos.

Die zehn geöffneten Objekte auf Sylt am „Tag des offenen Denkmals“ im Überblick

Objekt Ort 1. Kirche St. Jürgen (ohne Anmeldung) List, Kirchenweg 22 2. Quermarkenfeuer Kampen, Riperstieg 333B 3. Haus Schacht Wenningstedt, Hauptstraße 6 4. M.-T.-Buchholz-Stiftung (ohne Anmeldung) Braderup, M.-T.-Buchholz-Stich 5. Rathaus Westerland, Andreas-Nielsen-Straße 1 6. Haus Ermisch Keitum, Gaat 9 7. Haus Meyer Keitum, Takerwai 2 8. Haus Weidemann Keitum, Weidemannweg 4 9. Haus Hansen Morsum 10. Kirche St. Thomas Hörnum, Hangstraße 38

Kaffee und Kuchen in Braderup und Festakt in Keitum

„Die geöffneten Denkmale sollen die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes sensibilisieren und das Interesse für die Belange der Denkmalpflege wecken“, erklärt Holger Thies von der ehrenamtlichen Organisation „Denk Mal Dran Sylt“. Der Tag sei nicht nur eine gute Gelegenheit, die vielfältige Denkmallandschaft auf Sylt kennenzulernen, sondern man könne auch ins Gespräch kommen und sich über den Umgang mit Denkmälern austauschen.

Das ist zum Beispiel am 10. September 2023 ab 11:00 Uhr in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen bei der M.-T.-Buchholz-Stiftung in Braderup möglich. Das Geburtshaus des Sylter Seefahrers und Landwirtes Matthias-Tobias Buchholz wird heute als Begegnungsstätte genutzt. Abgerundet wird der „Tag des offenen Denkmals“ auf Sylt mit einem Festakt, der um 15:30 Uhr im Sylt Museum in Keitum beginnt.

Backsteinturm in den Dünen: Quermarkenfeuer in Kampen

Das Quermarkenfeuer in Kampen ist eines von insgesamt fünf Leuchtfeuern und Leuchttürmen auf Sylt. Es wurde im Jahr 1913 in Betrieb genommen und 1936 elektrifiziert. Der Turm des achteckigen Gebäudes mit weiß-grüner Kappe besteht aus roten Klinkern. Normalerweise ist er nicht zugänglich, doch am „Tag des offenen Denkmals“ können angemeldete Besucher über eine Treppe hinaufsteigen. Da Treppe und Brüstung ungesichert sind, ist ein Besuch des Quermarkenfeuers für Kinder und Menschen mit Handycap nicht geeignet.

Das Quermarkenfeuer in Kampen ist eines von zehn Objekten, die am „Tag des offenen Denkmals“ auf Sylt besichtigt werden können. © Dagmar Schlenz

Kirchen St. Jürgen in List und St. Thomas in Hörnum

Die Kirche St. Jürgen in List auf Sylt ist die nördlichste Kirche Deutschlands. Errichtet wurde sie in der Zeit des Nationalsozialismus als Garnisonskirche. In dem im Jahr 1935 geweihten Gebäude finden sich heute noch Hinweise auf eine ältere Vorgängerkirche, darunter ein Alter aus „Munksteenen“ (Mönchssteinen). Nach der Führung um 12:00 Uhr, für die keine Anmeldung erforderlich ist, findet noch eine etwa einstündige Wanderung zum Lister Dünenfriedhof statt.

Ganz im Süden der Insel können Interessierte um 12:00 Uhr die Kirche St. Thomas besichtigen (Anmeldung erforderlich). Das Gebäude aus dem Jahr 1970 wurde von dem Sylter Architekten Martin Bernhard Christiansen auf der Kirchdüne erbaut. Besonders interessant sind die strengen, geometrischen Formen der modernen Kirche.

Friesenhäuser in Braderup, Keitum und Morsum

Fast alle der schönen, reetgedeckten Friesenhäuser auf Sylt befinden sich in Privatbesitz. Am 10. September 2023 bietet sich die seltene Gelegenheit, sich nach Anmeldung einige dieser historischen Schmuckstücke von innen anzuschauen. Eines von ihnen ist das Haus von Traute Meyer im Takerwai in Keitum, das aus dem Jahr 1780 stammt. „Denkmalschutz geht uns alle was an“, sagt sie. „Wir müssen dieses wichtige Thema in die öffentliche Wahrnehmung bringen.“ Meyer selbst engagiert sich für die Denkmalpflege auf Sylt, die unter anderem die Rettung des historischen Reetdachhauses „Rantum Inge“ zum Ziel hat.

Ebenfalls in Keitum befinden sich die Häuser Ermisch und Weidemann. Haus Ermisch wurde im Jahr 1770 als großes, eingeschossiges Backsteingebäude mit Scheunenteil im Winkelbau errichtet. Ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahre 1776 ist das Haus Weidemann. Vieles in dem Haus befindet sich noch viel im Originalzustand, und auch der Garten des Friesenhauses ist sehenswert.

Am 10. September öffnen zehn Sylter Kulturdenkmäler ihre Türen, darunter auch ein Friesenhaus im Keitumer Takerwai. © Sabine Brate-Meyer (hfr.)

In Wenningstedt öffnet am 10. September 2023 das Haus Schacht seine Türen für angemeldete Besucher. Der Ostteil wurde bereits 1694 von Jakob Erken erbaut, dessen Initialen noch heute sichtbar sind. Seitdem wurde es mehrfach erweitert, unter anderem von Kapitän C. Diedrichsen, der in der Zeit zwischen 1799 und 1810 auch Malereien in Pesel und Alkoven anfertigen ließ. Auf einer Warft in Morsum liegt das letzte der insgesamt fünf zu besichtigenden Friesenhäuser. Das Haus Hansen ist ein großes, eingeschossiges Backsteingebäude, das bis heute von einer Sylter Familie bewohnt wird.

Das Westerländer Rathaus: Architektur im nordisch-friesischen Stil

Das Rathaus in Westerland wurde im Jahr 1898 als neues Kurhaus eingeweiht, nachdem das alte Kurhaus einem Brand zum Opfer gefallen war. Hier wurden die Kurgäste bei ihrer Ankunft in Westerland empfangen, das sich in den 1920er Jahren zu einem mondänen Seebad entwickelte. 1933, im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten, beschlossen die Westerländer Stadtverordneten, das Kurhausgebäude in das Rathaus und den großen Saal in eine Stadthalle umzuwandeln.

Lange Zeit beherbergte das Gebäude, das von den Architekten Johannes Vollmer und Heinrich Jassoy im nordisch-friesischen Stil entworfen wurde, auch eine Spielbank. Ende 2021 wurde dort nach mehr als 70 Jahren der Betrieb eingestellt. Am „Tag des offenen Denkmals“ können Besucher bei einer Führung viel über das Westerländer Rathaus und seine unverwechselbare Architektur erfahren.