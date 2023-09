„Wir haben kein Personal“: Feuerwehr auf Sylt fordert zum Selbstlöschen auf

Von: Sebastian Peters

Teilen

„Wir haben kein Personal“ – Kommt die Feuerwehr auf Sylt jetzt nicht mehr, wenn es brennt? © Blaulicht-News.de

Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Auf Sylt jetzt nicht mehr? Ein Plakat vor der Freiwilligen Feuerwehr sorgt für Aufsehen und macht auf ein großes Problem aufmerksam.

Sylt – Vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hörnum auf der malerischen Nordseeinsel Sylt sorgt derzeit ein ungewöhnliches Plakat für Aufsehen bei Urlaubern und Einwohnern. Ein großes Banner verkündet, dass die Feuerwehr aufgrund von Personalmangel nicht mehr ausrücken könne.

Feuerwehr auf der Insel Sylt nicht mehr einsatzbereit? Das steckt hinter der wichtigen Warnung

Das große Plakat, was von allen Seiten der Einfallsstraße nach Hörnum sichtbar ist, gibt deshalb Anweisungen darüber, was im Brandfall zu tun ist. Es enthält eine detaillierte Anleitung für die Bewohner und Besucher der Insel, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollten.

Im Brandfall: 1. Schlüssel im Gemeindehaus abholen 2. Umsichtig zur Einsatzstelle fahren 3. Selbstständig mit Löscharbeiten beginnen

Dieser außergewöhnliche Aufruf zur Selbstinitiative hat die Gemeinde in Aufruhr versetzt und viele Menschen fragen sich, was hinter diesem rätselhaften Vorhaben steckt. Der Bürgermeister von Hörnum klärt auf: „Die Wehrfähigkeit in Hörnum ist gegeben. Dieses Plakat ist als „Werbung“ bzw. „Wachrütteln“ zu verstehen. Unserer Feuerwehr geht es darum, rechtzeitig für neue Freiwillige zu werben, damit wir nicht, wie in vielen anderen Gemeinden Deutschlands, perspektivisch unsere Wehrfähigkeit verlieren.“ Dabei sitzen alle Feuerwehren „im gleichen Boot“ so Udo Hanrieder gegenüber IPPEN.MEDIA weiter.

Wir wollen mit dem Plakat die Hörnumer Bürger „wachrütteln“, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren.

Insgesamt gibt es 22.020 Freiwillige Feuerwehren in ganz Deutschland – in diesem Sommer sind diese unter anderem bei zahlreichen Gewittern im Einsatz. Auf der Insel Sylt sind sämtliche Feuerwehren auf ehrenamtlicher Basis aufgebaut. Wie es in der Zukunft mit dem Brandschutz auf der Promi-Insel weitergeht, ist ungewiss. In den kommenden Jahren werden altersbedingt viele Feuerwehrleute dort nicht mehr einsatzfähig sein, so Herr Hanrieder.

Aber warum findet die Freiwillige Feuerwehr auf der Insel Sylt nur schwer neue Mitglieder? Auf der Insel habe man auch immer wieder mit Wegzug der Bürger zu kämpfen, so der Bürgermeister. Neben der doch ungewöhnlichen Mitgliederwerbung sorge die Jugendfeuerwehr auf der Insel für zukünftige neue Feuerwehrmänner und Frauen, die das Ehrenamt ausüben wollen. Doch allein die Jugendausbildung reiche nicht aus. „Neben dem kommenden Nachwuchs aus unserer Jugendfeuerwehr braucht es daher auch noch freiwillige Bürger“, so Udo Hanrieder.