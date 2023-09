Windsurf World Cup Sylt 2023: Termin, Programm, Anreise

Von: Dagmar Schlenz

Ende September beginnt der Windsurf World Cup 2023 auf der Nordseeinsel Sylt. Besucher können sich auf Surf-Action pur und ein tolles Rahmenprogramm freuen.

Westerland/Sylt – Zum Herbstbeginn erwartet Sylt-Fans traditionell ein sportliches Highlight: Beim Windsurf World Cup 2023 auf Sylt kämpft die internationale Surf-Elite ab dem 22. September 2023 um Titel und Preisgelder. Neben hochkarätiger Surf-Action in den Nordseewellen können sich Besucher auf ein vielseitiges Rahmenprogramm freuen. Der Windsurf World Cup Sylt lockt jedes Jahr rund 200.000 Zuschauer an, die das Geschehen auf dem Wasser hautnah erleben und währenddessen auf der Promenade in Westerland allerlei kulinarische Schlemmereien genießen können.

Veranstaltung: Windsurf Worldcup Sylt Termin: 22. September bis 1. Oktober 2023 Ort: Westerland auf Sylt, Brandenburger Strand und Promenade Disziplinen: Freestyle, Waveriding, Slalom Eintritt: Mit Gästekarte frei; Tagesgästekarte 4 Euro

Windsurf World Cup Sylt 2023: In diesem Jahr mit neuem Hauptsponsor

Vom 22. September bis zum 1. Oktober 2023 kämpfen auf Sylt die weltbesten Windsurfer um Weltmeistertitel und Preisgelder. Diese werden hauptsächlich durch Sponsoren finanziert. Umso größer daher die Verunsicherung, als Mercedes-Benz im April 2023 seinen Ausstieg als langjähriger Hauptsponsor beim Windsurf World Cup Sylt verkündete. In Gefahr war das Top-Event auf der Nordseeinsel Sylt durch den Absprung des Sponsors aber nicht, versicherte der Veranstalter.

Ein Wechsel der Titelsponsoren bei einer so langjährigen Veranstaltung wie dem Windsurf World Cup Sylt sei nichts Außergewöhnliches, so Birgit Ballhause von „Act Agency“ im April gegenüber Ippen.Media. Mittlerweile hat man mit schauinsland-reisen einen neuen Hauptsponsor gefunden. Der Reiseveranstalter, der nach eigenen Angaben sein Angebot an angesagten Spots für Windsurfer zuletzt immer weiter ausgebaut hat, wird beim schauinsland-reisen Windsurf World Cup Sylt 2023 auch vor Ort präsent sein.

Surf-Action und ein tolles Rahmenprogramm erwartet die Besucher beim Windsurf World Cup 2023 auf Sylt. (Archivbild) © ActAgency

Die Wettkämpfe beim Windsurf World Cup Sylt 2023

Ab Sonntag, dem 24. September 2023, finden jeden Tag bis etwa 18:00 Uhr spannende Wettkämpfe in den Disziplinen Freestyle, Waveriding, Slalom und Foil Slalom statt. Welche Disziplinen an welchen Tagen ausgetragen werden und wann genau die Starts erfolgen, wird abhängig von Wind und Wellen entschieden. Am letzten Tag, dem 1. Oktober 2023, enden die Wettkämpfe bereits um 15:00 Uhr, die Siegerehrung findet gegen 17:00 Uhr statt.

Mit am Start sind auch die deutschen Windsurf-Profis Philip Köster (Segelnummer G-44) und Lina Erpenstein (Segelnummer G-423). Beide treten in der Disziplin Waveriding an. Der mehrfache Weltmeister Köster liegt im aktuellen Ranking der Männer auf Platz fünf. Erpenstein, die sich im letzten Jahr über einen tollen dritten Platz in der Gesamtwertung der Frauen freuen konnte, hat es in diesem Jahr bislang auf Platz zehn geschafft.

Freestyle, Waveriding, Slalom, Foil Slalom: Die Disziplinen beim Windsurf World Cup Sylt Beim Freestyle, auch „Tricksurfen“ genannt, beweisen die Surfer ihr Können im ufernahen Flachwasser. Typische Manöver sind Loops, Slides und andere Sprünge, deren Umsetzung und Schwierigkeitsgrad von Punktrichtern bewertet werden. Auch beim Waveriding zeigen die Windsurfer verschiedene Tricks und Sprünge, nutzen dabei aber die Wellen als Rampe, mit deren Hilfe sie sich in die Luft katapultieren. Die Surfer treten in sogenannten Heats, die zeitlich begrenzt sind, im K.-o.-System gegeneinander an. Wellenritte und Sprünge wie Pushloop (schnelle Rolle rückwärts), Backloop (flache Rückwärtsrotation), Frontloop (Vorwärtsrotation) oder Table Top werden durch Kampfrichter bewertet. Etwas irreführend ist der Begriff Slalom für die dritte Disziplin, die beim Windsurf World Cup Sylt ausgetragen wird. Hier geht es nämlich um Geschwindigkeit auf einem festgelegten Kurs. Die Regatta wird üblicherweise um zwei auf Halbwindkurs ausgelegte Tonnen gefahren. Relativ neu und ein absoluter Hingucker ist die Disziplin Foil Slalom, bei der sich unter dem Surfboard keine Finne, sondern ein sogenanntes Foil befindet. Durch den starken Auftrieb, den das lange Foil erzeugt, hebt sich das Board komplett aus dem Wasser – die Surferinnen und Surfer scheinen über dem Wasser zu schweben.

Windsurf World Cup Sylt 2023: Überblick über das Programm

Vom 22. September bis zum 1. Oktober 2023 ist die Event-Meile auf der Promenade in Westerland täglich ab 10:00 Uhr geöffnet. Dort werden an zahlreichen Ständen neben Speisen und Getränken auch coole Surf- und Sommer-Accessoires angeboten. Bei Regen finden Besucher Unterschlupf im großen Veranstaltungszelt, in dem jeden Tag ab 18 Uhr auch die große Surf-Party steigt.

Die offizielle Eröffnung des Windsurf World Cup Sylt 2023 findet am 23. September 2023 um 16:00 Uhr statt, bei der sich Sportlerinnen und Sportler aller teilnehmenden Nationen an der Musikmuschel auf der Promenade präsentieren. Ihren Abschluss findet die Veranstaltung mit der Siegerehrung am Sonntag, dem 1. Oktober 2023 gegen 17:00 Uhr,

Offizielle Eröffnung mit Einmarsch der Nationen: 23. September 2023 um 16:00 Uhr Wettkämpfe: ab 24. Sepember 2023 täglich bis 18:00 Uhr, am 1. Oktober bis 15:00 Uhr Event-Meile auf der Promenade: täglich ab 10:00 Uhr Surf-Party im Veranstaltungszelt: täglich ab 18:00 Uhr Siegerehrung: 1. Oktober 2023 gegen 17:00 Uhr

Surfcup Sylt 2023: Täglich Party im Veranstaltungszelt

Täglich ab 18:00 Uhr findet im Veranstaltungszelt die Surfer-Party statt. Verschiedene DJs legen auf und es darf natürlich auch getanzt werden. Für Besucher mit Gästekarte ist der Eintritt zur Party frei. Eine Tagesgästekarte kann für 4 Euro an den Strandübergängen in Westerland erworben werden. Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann bis mindestens 23:00 Uhr (an den Wocheneden bis Mitternacht) an einem der Stände auf der Promenade verweilen und den Sonnenuntergang über der Nordsee genießen.

Tipps zur Anreise zum Windsurf World Cup Sylt 2023

Gerade an den Wochenenden bietet sich ein Tagesausflug nach Sylt an, um über die Promenade in Westerland zu schlendern und den Surfern auf dem Wasser zuzuschauen. Wer für einen Tag nach Sylt kommt, der sollte mit dem Zug über den Hindenburgdamm anreisen, der die Insel mit dem Festland verbindet. Das Radfahren ist hier nach wie vor verboten, trotzdem versuchen es immer mal wieder einige Radfahrer, die dann auf dem Bahndamm nach Sylt für Probleme sorgen.

Legal und stressfreier ist da die Fahrt mit dem Regionalexpress von Hamburg-Altona nach Westerland. Der Zug verkehrt stündlich, und man kann damit auch mit dem Deutschlandticket nach Sylt fahren. Wer länger auf der Nordseeinsel bleiben und nicht auf den eigenen PKW verzichten will, hat die Wahl zwischen dem Autozug ab Niebüll und der Sylt-Fähre, die von der dänischen Insel Rømø nach List auf Sylt fährt.

Gerade am zweiten Worldcup-Wochenende ist wegen des darauffolgenden Feiertages am 3. Oktober 2023 mit einer erhöhten Auslastung zu rechnen. Eine Reservierung sowohl für den Autozug, als auch für die Sylt-Fähre ist daher bei einer Anreise am 29. und 30. September 2023 empfehlenswert.