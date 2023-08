Polizei im Matsch-Einsatz zum Wacken-Start – und das Wetter verheißt wenig Gutes

Von: Fabian Raddatz

Wegen anhaltenden Regens haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals am Montag vorübergehend die Anreise gestoppt. Auch die Aussichten sind trübe.

Update vom Dienstag, 1. August, 10 Uhr: Polizei und Veranstalter hatten bis zum Dienstagmorgen allerhand zu tun, um die Menschen zum Wacken-Open-Air zu bekommen. In einer Meldung an die Presse schildert ein Pressesprecher der Polizei von den Herausforderungen rund um das Festival-Gelände.

Allem voran steht – und dafür ist das Wacken-Festival weltweit bekannt – gegenseitige Hilfe. „Das Festivalgelände ist sumpfig geworden. Trotz dieser widrigen Umstände erleben wir eine bemerkenswerte Gemeinschaft und außergewöhnliche Solidarität unter den Festivalgästen“, schreibt die Polizei bei Facebook.

Festival-Besucher und Polizei helfen mit: Die Anreise zum Festival ist ein echter Kraftakt. © Polizei Steinburg/Dithmarschen

Wacken-Anreise in Schlamm und Matsch unter besonderer Mithilfe der Polizei

Der Pressesprecher wiederum berichtet von einem Verkehrschaos rund um das Gelände. Der Matsch auf den Campingflächen machte die erfolgreiche Anreise vielfach unmöglich, „was automatisch zu extrem langen Wartezeiten bis hin zu durch den Veranstalter organisierten Zwischenstopps im Kreis Steinburg und in Hamburg führte“.

Dementsprechend sei die Polizei am Montag vor allem mit der Regelung des Verkehrs beschäftigt. Bonus-Aufgaben, die man nicht sofort mit der Polizei verbindet, kamen hinzu: das Freischieben festgefahrener Fahrzeuge, Zeltaufbau und die Versorgung frierender und nassgeregneter Festival-Besucher, die teilweise über Nacht in ihren Autos feststeckten.

Wegen Dauerregen: Veranstalter stoppt Anreise zum Wacken-Festival

Erstmeldung vom Dienstag, 1. August: Wacken – Es hört nicht auf zu regnen. Ab Mittwoch findet im kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein wieder eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt statt, die Anreise läuft seit Montag. Erneut werden 85.000 Menschen zum Wacken 2023 erwartet. Das Festival (2. bis 5. August) ist ausverkauft.

Das Wacken dürfte zur Schlammschlacht werden, doch die Festivalgänger sind Schlamm gewöhnt. © Andreas Arnold/dpa

Doch wer am Montag schon auf dem Weg dorthin war, musste stoppen. Der Wacken-Veranstalter hat die Anreise an diesem Tag zeitweise untersagt. Wegen des Dauerregens seien die Campingplätze nicht passierbar, informierten die Veranstalter am Montag unter anderem in ihrer Festival-App. Sie baten die Fans um Geduld. Die Vorbereitungen für das Festival liefen jedoch weiter, heißt es.

Metalfans erwartet in Wacken viel Regen – Entspannung wohl erst zum Wochenende hin

Die Veranstaltung dürfte zur Schlammschlacht geraten: Metalfans müssen sich zum Beginn des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken auf Regen und Gewitterschauer einstellen. Am Dienstag seien immer wieder Schauer und auch vereinzelte Gewitter zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes: „Die können vereinzelt auch mal stärker ausfallen.“

Der Mittwoch werde ein bisschen trockener starten, sagte die Wetterexpertin. „Am Vormittag kommt aber auch wieder ein Regengebiet mit teilweise schauerartig verstärktem Regen oder Gewittern in die Region.“ Wenn sich ein Gewitter richtig entlade, könne auch mal ein bisschen mehr Regen fallen. Erst in Richtung Freitag sehe die Vorhersage ein bisschen besser aus. „Tendenziell bleibt es aber die ganze Woche über wechselhaft.“

Wegen Dauerregen: Veranstalter stoppt Anreise zum Wacken – „Suchen wir geeignete Ausweichflächen“

Die Veranstalter baten Fans, die sich am Montag bereits auf dem Weg zum Festival befinden, sich einen geeigneten Warteplatz zu suchen, bis sich die Situation in Wacken verbessert hat. „Außerdem suchen wir geeignete Ausweichflächen, auf denen sie gegebenenfalls die Nacht verbringen können.“ Aktuell stehe dafür bereits der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung.

Wer noch nicht unterwegs sei, solle die Anreise verschieben. „Wegen des extrem hohen Regenaufkommens werden wir unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt.“ Voraussichtlich könne am Montag nur ein Viertel der ursprünglich geplanten Fahrzeuge an diesem Tag auf die Areale gelassen werden.

Wacken-Anreisetage sind Montag und Dienstag – und die sind überaus nass

Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air (W:O:A). Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

Zum Wochenbeginn bleibt auch das Wetter in Niedersachsen ziemlich nass. (far/dpa)