Wackens Pastorin freut sich auf Metal-Fans

Offene Türen: Pastorin Alisa Mühlfried freut sich auf die Metal-Fans, die bald ihre Gemeinde besuchen werden. © epd

Pastorin Alisa Mühlfried hört selbst gern Metal-Musik und will Kirche und Festival stärker verbinden.

Wacken – Taufen, Trauungen, Bestattungen – die meiste Zeit im Jahr läuft für Pastorin Alisa Mühlfried (31) alles normal in ihrer ruhigen Landkirchengemeinde im 1 800-Seelen-Örtchen Wacken in Schleswig-Holstein. Nur für das erste Wochenende im August wird alles anders: Da ist das „Wacken Open Air“.

„Dann wird geschmückt, es werden Kaffee- oder Limo- wagen rausgestellt und die Menschen sind total offen und freuen sich auch schon“, sagt Mühlfried, die seit November Pfarrerin in Wacken ist. Das nach Angaben der Veranstalter größte internationale Metal-Festival, das dieses Jahr vom 2. bis 5. August stattfindet, sei nicht nur auf dem Festivalgelände präsent, sondern im ganzen Ort.

Mehr Programm für die Festivalgäste

Bisher beteiligte sich die Kirchengemeinde mit einem Gottesdienst am Mittwochabend, dem ersten Festivaltag. Dieses Angebot möchte die junge Pastorin ausweiten. Sie habe ein Team aus Seelsorgern zusammengestellt, die für die Besucher ansprechbar sein sollen, sagt Mühlfried. Die Dorfkirche soll am Mittwoch und Donnerstag während des Festivals für ein paar Stunden öffnen. Denn in den vergangenen Jahren habe es Zeiten gegeben, in denen Menschen die Kirche besuchen wollten, sie aber geschlossen war.

Die Pastorin möchte einen „room of silence“ – einen Raum der Stille bieten. „Ohne dass das jetzt groß spirituell aufgeladen ist“, sagt sie. Es soll ein Rückzugsort sein, an dem die Metal-Fans im Festivaltrubel einmal zur Ruhe kommen können, denn es werde schon sehr laut und es seien viele Menschen. „Das kann auch mal überfordernd sein“, sagt Mühlfried. In der Heiligen-Geist-Kirche könnten die Ruhesuchenden dann eine Kerze anzünden, in den Bänken sitzen oder „einfach mal mit jemandem quatschen“.

Die Gemeinde steht der Sache skeptisch gegenüber

Neue Pastorin, neue Ideen – aber auch alte Bedenken. Ginge es nach der Gemeinde, gäbe es keine Beteiligung rund um das „Wacken Open Air“, sagt Mühlfried. Einerseits, weil viele Gemeindemitglieder in der Festivalzeit viel zu tun und kaum Zeit hätten. Andererseits gebe es auch „diese Angst, dass was passieren könnte, dass randaliert wird in der Kirche oder auf dem Friedhof.“

Doch große Metal-Gottesdienste in Schweden oder Finnland würden zeigen, dass Christsein und Metalmusik gut zusammen gehe, sagt die Pastorin. Zudem höre sie privat auch Metal, sodass es für sie keine ungewöhnliche Kombination sei.

Nächstenliebe und Metalheads passen super zusammen, findet die Pastorin

Sicher sei Metal eine Musikrichtung, die sich abgrenzen wolle, doch das sei auch bei Hip-Hop oder anderen Genres der Fall. „Jedes Genre hat so seinen Spirit und seine Ideen und Gedanken“, sagt die Pastorin. So dürfe auch Metal nicht nur als Angriff wahrgenommen werden. Und geht es nach Mühlfried, sind Metalheads „die liebsten Menschen, die ich kenne“. Mit der Nächstenliebe klappe es bei den Metallern „nämlich super“, sagt sie.

Wenn es nach Mühlfried geht, dann darf sich zum Festival auch gern mehr entwickeln: „Mein Wunschtraum wäre, auf dem Gelände präsent zu sein, als Kirche zu sagen: Wir sind hier und bieten sogar Trauungen auf dem Gelände an und sind wirklich ansprechbar.“ Vielleicht sei auch ein Getränkestand auf dem Kirchplatz eine Idee, „damit die Menschen zu uns kommen“.