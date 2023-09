Unter falschem Namen: Fitnesstrainer auf Sylt als Mordverdächtiger entlarvt

Von: Elias Bartl

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Italiener auf Sylt fest. (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Ein Mordverdächtiger lebte unerkannt auf Sylt und arbeitete als Fitnesstrainer. Nun wurde er von Spezialkräften festgenommen.

Sylt – Ein in Italien verurteilter Mafioso, der sich unter falschem Namen als Fitnesstrainer auf der Nordsee-Insel Sylt versteckt hielt, wurde festgenommen. Spezialkräfte des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein nahmen den Mann am Montag an seinem Arbeitsplatz in einem Hotel fest, so die Mitteilung des LKA am Dienstag.

Die italienische Polizei bestätigte die Verhaftung in Keitum. Der 44-Jährige war in seiner Heimat wegen eines Mordes im Jahr 2003 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, bevor er ins Ausland floh.

Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein untersucht derzeit, ob der Mann nach Italien ausgeliefert wird. Derzeit befindet er sich in Haft. Der 44-Jährige stammt aus der Gemeinde Scorzè nahe Venedig.

Mafia-Mörder auf Sylt als Fitnesstrainer versteckt – auch als Metzger tätig

Laut italienischen Medienberichten war er dort als Metzger in einem Supermarkt tätig. Er wurde 2012 wegen des Mordes erstmals festgenommen und verurteilt. Er hätte bis zum Beginn seiner Haftstrafe ein elektronisches Armband tragen müssen, konnte jedoch entkommen.