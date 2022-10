Nach Ausnahmejahr weitere Wellen möglich

Fälle von Vogelgrippe sind in diesem Jahr bereits im Sommer aufgetreten. © dpa

Die Vogelgrippe wütet in diesem Jahr in Europa besonders stark und zu unüblicher Zeit. Eigentlich steht die Saison erst noch bevor. Kommt es jetzt besonders schlimm?

Kiel – Von der schwersten Vogelgrippe-Epidemie Europas sprach kürzlich die EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Erstmals kam es auch den Sommer über zu massiven Ausbrüchen – wie geht es nun weiter?

Droht eine besonders starke Winterwelle?

Das ist laut Timm Harder schwer vorherzusagen. Zumindest bestehe das Risiko einer weiteren Welle, sagt der Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am Friedrich-Loeffler-Institut. Der Vogelzug habe eingesetzt und gehe seinem Höhepunkt entgegen. „Tiere verschiedener geografischer Herkünfte und Arten kommen auf engem Raum in dieser Zeit jetzt zusammen. Und das ist für einen Virus natürlich eine ideale Gelegenheit, weitere Wirte zu finden.“ Es gebe die Angst, „dass eine empfängliche Wildvogelpopulation, die jetzt bei uns einfliegt, auf Virus trifft, das bereits hier im Ökosystem zirkuliert.“

Wann war normalerweise Vogelgrippe-Saison in Europa?

Bedingt durch den Vogelzug grassierte die Vogelgrippe laut Harder in zurückliegenden Jahren vor allem zwischen Oktober und April. 2021 habe es dann erstmals auch im Sommer Fälle vor allem im nördlichen Europa gegeben. Allerdings nicht in dem Ausmaß wie 2022. „In diesem Sommer ist das ganze Konzept quasi komplett über den Haufen geworfen worden.“

Wie hat sich die Epidemie in Geflügelbetrieben ausgewirkt?

In Deutschland habe es den Sommer über immer wieder sporadisch Ausbrüche bei Haltern gegeben. Im überwiegenden Maße seien Hühner betroffen gewesen, sagt Harder. „Legehennen-Haltungen waren das in der Regel.“ Aber auch Gänse- und Putenbetriebe seien hierzulande betroffen gewesen.

Wie hoch ist das Risiko für Betriebe hierzulande?

Laut FLI-Risikoeinschätzung von Anfang Juli ist das Risiko für Einträge in Haltungen an den Küsten hoch und ansonsten gering. Allerdings gibt es laut Harder Anzeichen, dass sich das Infektionsgeschehen von den Küsten aus, wo es den Sommer über vor allem auftrat, wieder über Gesamtdeutschland verteilt. Auch die zurückliegenden saisonalen Seuchenzüge im Winter hätten sich meistens auf ganz Deutschland erstreckt. Er erwartet ein steigendes Risiko auch für Betriebe abseits der Küsten und eine entsprechende Aktualisierung der Risikoeinschätzung.

Sind in Deutschland Bestände oder gar Arten gefährdet?

Gefahr wird zumindest für Bestände gesehen. Martin Rümmler, Referent für Vogelschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), hatte in diesem Zusammenhang etwa auf den Basstölpel verwiesen, der in Deutschland nur auf Helgoland brüte. Die Kolonie war stark betroffen. Wenn sie wegfiele, wäre die Art für Deutschland ausgestorben. Harder macht sich mit Blick auf Arten Sorgen, die zwar älter werden, aber pro Wurf vergleichsweise wenige Jungtiere produzierten. Hier seien Verluste schwerer zu ersetzten. Er denke auch an Greifvögel, die sich durch das Fressen infizierter Tiere anstecken können.

Wieso fällt die jüngste Epidemie so dramatisch aus?

Das ist laut Harder bisher ungeklärt. „Es werden viele Erklärungsversuche angebracht. Das fängt beim Klimawandel und verändertem Wildvogelverhalten an.“ Auch die schiere Menge des zirkulierenden Virus werde genannt. Teilweise werde vermutet, dass die Viren, die sich über den Sommer ausgebreitet haben, eine höhere Fitness besäßen. „Aber für keine dieser Vermutungen gibt es wirklich hieb- und stichfeste Beweise.“

Zirkulieren eine oder mehrere Varianten und könnten neue kommen?

Harder sagt, man sehe über ganz Europa verteilt ein relativ einheitliches Virus. Dieses habe sich im Vorfeld durchgesetzt. „Die große Variabilität verschiedener Viruslinien hatten wir eigentlich in der Saison 20/21 gesehen.“ Theoretisch könnten mit dem Vogelzug auch wieder neue Varianten eingeschleppt werden. Klassischerweise seien solche Einträge aus dem eurasischen Raum, etwa aus Russland und Sibirien, Trigger für Vogelgrippewellen gewesen. Es gebe aber relativ wenige Daten dazu, was den Sommer über in Russland passiert sei.