Verlockende Angebote

Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. In Hamburg und Schleswig-Holstein können Menschen sowohl digital als auch vor Ort viele Museen besuchen und an zahlreichen Angeboten teilnehmen.

Kiel – Am Sonntag findet deutschlandweit der Internationale Museumstag statt und lädt auch in Schleswig-Holstein und Hamburg zu abwechslungsreichen Veranstaltungen und Besuchsmöglichkeiten in zahlreichen Museen ein.

„Uns geht es an diesem Tag hauptsächlich darum, die Besucherinnen und Besucher für Museen zu begeistern und in die Museen zu locken“, sagte Janina Junge vom Deutschen Museumsbund. Der Verband koordiniert den Internationalen Museumstag, der jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen wird, in Deutschland. Es seien an dem Tag viele verschiedene Aktionen geplant.

Neben klassischen Führungen finden Gespräche, Workshops und andere Mitmach-Aktionen statt, sagte Junge weiter. Außerdem gebe es ein breites digitales Angebot mit Video-Führungen, Online-Sammlungen, 360-Grad-Rundgängen sowie Podcasts oder Video-Gesprächen.

„Es geht an dem Tag darum, die Museen zu öffnen und die Leute niederschwellig in die Häuser zu holen“, sagte die Geschäftsführerin des Museumsverbands Schleswig-Holstein und Hamburg, Stefanie Jannssen. In Schleswig-Holstein sei am Sonntag um 11 Uhr eine Auftaktveranstaltung im Schifffahrtsmuseum in Husum mit einem Vortrag, Musik und einem Empfang geplant.

Über den Tag fänden auch dort zahlreiche Angebote in vielen Museen statt. Dabei ist etwa eine offene Kunstwerkstatt im Museum Kunst der Westküste auf Föhr, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich kreativ ausprobieren können. In der Fotobox „Hut“ im Industriemuseum Elmshorn können sich Besucher aus dem Hut- und Dekorationsfundus bedienen und sich damit vor einem historischen Fotohintergrund fotografieren lassen.

In Lübeck findet im Europäischen Hansemuseum ein Museumsfest mit einer Kleidungstauschparty und einem „Markt der Nachhaltigkeit“ statt. Der Eintritt ist in vielen der Museen in Schleswig-Holstein, wie etwa dem Schloss Eutin, dem Naturkundemuseum Niebüll der Stadtgalerie Kiel oder dem Museum Holstentor in Lübeck, ebenfalls kostenlos, hieß es weiter.

In Hamburg können Besucherinnen und Besucher laut Webseite des Internationalen Museumstages am Sonntag beispielsweise an einem inklusiven Mitmach-Angebot im Archäologischen Museum teilnehmen, das sich an blinde und seheingeschränkte Menschen richtet und ihnen die Inhalte der Archäologischen Ausstellung zugänglich gemacht. Im Museum für Arbeit können Kinder in einem Workshop ein Kupferblech stanzen, prägen und emaillieren. Der Eintritt ist am Sonntag in mehreren Hamburger Museen zudem kostenlos, darunter im Astronomiepark Hamburger Sternwarte und im Helmut-Schmidt-Forum.

Der Museumstag steht unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten und Ersten Bürgermeisters von Hamburg, Peter Tschentscher. „Museen sind Orte der Erinnerung, des Entdeckens und der Reflexion“, sagte dieser. Sie trügen maßgeblich zur nationalen Identität bei und förderten den gesellschaftlichen Austausch. dpa