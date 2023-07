Polo, Promis, Party: Veranstaltungen auf Sylt im August 2023

Von: Dagmar Schlenz

Im August ist einiges los auf der Nordseeinsel Sylt. Zahlreiche Veranstaltungen wie die German Polo Masters locken nicht nur prominente Gäste auf die Insel.

Sylt – Der August startet und endet auf Sylt mit sportlichen Highlights, dazwischen finden auf der Nordseeinsel das Hörnumer Hafenfest sowie diverse Konzerte statt. Los geht es mit den German Polo Masters in Keitum, bei denen auch mit einiger Prominenz unter den Zuschauern gerechnet werden kann. Ende August gibt es beim Kitesurf World Cup Sylt jede Menge Action auf dem Wasser. Gäste und Einheimische können also im August auf Sylt eine Menge erleben.

Veranstaltungen im August 2023 auf Sylt: Ein Überblick

02. bis 06. August 2023 German Polo Masters in Keitum 02. August 2023 Konzert Stefan Gwildis im Meerkabarett 02. August 2023 Konzert Carolin No im Kursaal³ 3. August 2023 Sylter Shanty-Chor im Kursaal³ 4. bis 6. August 2023 Hörnumer Hafenfest 5. August 2023 Music-Night mit Wolfgang Niedecken, Sylt-Fähre 10. August 2023 Konzert Gitte Haenning im Meerkabarett 18. August 2023 Dylan meets Cash im Kursaal³ 23. August 2023 Giora Feidman Duo im Kursaal³ 22. bis 27. August 2023 Kitesurf World Cup Sylt

German Polo Masters 2023 in Keitum auf Sylt

Polo hat auf der Promi-Insel Sylt eine lange Tradition: Der Polo-Club Sylt feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 1998 wird auf einer Wiese am Rande des kleinen Friesendorfs Keitum Polo gespielt. Vom 2. bis 6. August 2023 findet dort wieder das German Polo Masters statt. Täglich ab 12 Uhr ist das Veranstaltungsgelände geöffnet, die Spiele beginnen um 14 Uhr, am Finaltag bereits um 13 Uhr. Tickets zum Preis von 15 bis 20 Euro gibt es online oder an der Tageskasse. Dort ist nur Barzahlung möglich. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Die rund 120 argentinischen Polopferde der sechs Mannschaften ruhen sich zwischen den Spielen in eigenen Stall-Zelten aus. Bei einer Stall-Führung können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Führungen, deren Teilnehmerzahl auf 20 bis 25 Personen begrenzt ist, finden zweimal täglich statt. Sie dauern etwa 20 Minuten. Eine Anmeldung ist nur persönlich vor Ort an der Tageskasse möglich.

Pferdesport-Fans kommen im August auf Sylt bei den German Polo Masters auf ihre Kosten. © imago

Neben einem Fernglas und – je nach Wetter – Regen- oder Sonnenschutz sollten Besucher auch Zeit mitbringen, denn ein Polospiel kann bis zu 1,5 Stunden dauern. Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände erlaubt, müssen aber angeleint sein. Auf dem Turnierplatz der Berenberg German Polo Masters gibt es verschiedene Stände, an denen sich Besucher mit frisch zubereitetem Essen und Getränken versorgen können. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden.

Das Turniergelände befindet sich unweit des Bahnhofs von Keitum. Besucher können also auch die Regionalbahn nutzen, um zu den German Polo Masters zu gelangen. Das Deutschlandticket ist auf Sylt in den Regionalzügen ebenso gültig, wie in den Linienbussen.

Von Gwildis bis Gitte: Konzerte im August 2023 auf Sylt

Auch musikalisch ist auf Sylt im August 2023 einiges los. Den Auftakt macht am 2. August 2023 das Meerkabarett mit dem Musiker Stefan Gwildis. Es gibt noch einige Tickets ab 45 Euro, das Konzert beginnt um 20 Uhr. In diesem Jahr findet das Meerkabarett wegen Umbauplänen allerdings nicht in Rantum statt, Gwildis spielt im Congress Centrum Sylt (CCS) in der Friedrichstraße 44. Ebenfalls am 2. August 2023 um 20:15 Uhr tritt Carolin No im Kursaal³ in der Strandstraße 25 in Wenningstedt auf, Karten kosten 26 Euro.

Am 03. August 2023 singt ab 19 Uhr im Kursaal³ in der Strandstraße 25 in Wenningstedt der Sylter Shanty-Chor, der Tickt-Preis liegt bei 15 Euro. Am 5. August 2023 geht es zur Music-Night an Bord der „SyltExpress“, bei der unter anderem Musik-Legende Wolfgang Niedecken von BAP auftreten wird. Um 15:30 Uhr heißt es im Hafen von List „Leinen los“. Tickets für den Haupt-Act kosten 57 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, bei den Vorbands gelten die regulären Fährticketpreise.

Stammgast im Meerkabarett ist Gitte Haenning, die am 10. August 2023 mit ihrer Band auftreten wird. Für das Konzert, das um 20 Uhr im CCS in der Friedrichstraße 44 beginnt, gibt es noch einige Karten ab 45 Euro. „Dylan meets Cash“ heißt es am 18. August 2023 im Kursaal³ in der Strandstraße 25 in Wenningstedt. Ab 20:15 Uhr erlebt das Publikum Klassiker von Bob Dylan und Johnny Cash. Tickets für dieses besondere Konzert kosten 25 Euro. Am 23. August 2023 wird – ebenfalls im Kursaal³ in Wenningstedt – um 20:15 Uhr das Giora Feidman Duo mit seiner Friendship-Worldtour auftreten. Karten gibt es online zum Preis von 39 Euro.

Kinderprogramm, Partys und Feuerwerk beim Hörnumer Hafenfest 2023 auf Sylt

Drei Tage lang wird in Hörnum ganz im Süden der Insel gefeiert. Vom 4. bis zum 6. August 2023 findet wieder das beliebte Hörnumer Hafenfest statt. Groß und Klein erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Kleinkunst, Wattwanderungen und Kinderanimation. Eröffnet wird das 32. Hörnumer Hafenfest am Freitag, dem 4. August 2023, um 12 Uhr. Am Freitag und Samstag wird mit verschiedenen DJs bis nach Mitternacht gefeiert. Höhepunkt ist das große Höhenfeuerwerk am Samstag, dem 5. August 2023, um 22:30 Uhr am Hafen in Hörnum.

An allen Tagen gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm mit Piratenspektakel, Bernsteinschleifen und Kindertattoo. Das vollständige Programm vom Hörnumer Hafenfest findet sich online auf der Internetseite der Gemeinde Hörnum. Besucher sollten für die Anreise zum Hörnumer Hafenfest die Busse der Linie 2 nutzen, die vom Bahnhof Westerland bis zum Hafen in Hörnum fahren. Freitagnacht um 0:30 Uhr sowie Samstagnacht um 0:30 Uhr und 1:30 Uhr werden spezielle Spätbusse vom Hafen nach Westerland eingesetzt.

Surf-Action in Westerland: Kitesurf Worldcup 2023 auf Sylt

Nachdem im vergangenen Jahr der Kitesurf Worldcup 2022 aus Mangel an Sponsoren überraschend abgesagt werden musste, kommen Kitesurf-Fans in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten. Vom 22. bis 27. August 2023 trifft sich beim Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt die Weltelite der Kitesurfer am Brandenburger Strand in Westerland.

Action pur gibt es beim Kitesurf Worldcup 2023 auf der Nordseeinsel Sylt. © imago

Die Besucher erwartet neben spannenden Wettkämpfen auf dem Wasser auch wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm. Täglich von 10 bis 18 Uhr sind die Stände der Aussteller an der Promenade geöffnet, Speisen und Getränke gibt es bis 22 Uhr. Der Eintritt zum Kitesurf Worldcup 2023 auf Sylt ist mit Gästekarte kostenlos, eine Tageskarte kann für vier Euro an einem der Strandübergänge erworben werden.

Punks auf Sylt: Protestcamp und Chaostage 2023

Auch Punks und linke Aktivisten sind in diesem Sommer wieder auf Sylt anzutreffen. Vom 24. Juli bis zum 20. August 2023 hat die „Aktion Sylt“ in der Nähe von Aldi in Tinnum ihr Protestcamp aufgeschlagen. Die Teilnehmenden wollen gegen hohe Mieten und Gentrifizierung demonstrieren und haben verschiedene Aktionen geplant. Details hierzu wurden auf der Internetseite und in den sozialen Netzwerken bisher allerdings nicht mitgeteilt.

Im Raum stehen auch die Chaostage 2023 auf Sylt, die unter anderem auf Facebook angekündigt wurden. Sie sollen vom 4. bis 6. August 2023 stattfinden. Es sind einige Auftritte wie der von Sängerin und Rapperin FaulenzA am 5. August 2023 im Protestcamp geplant.