Unbekannte werfen Katzenbabys aus Auto – Schulklasse beobachtet alles

Von: Sebastian Peters

Vor den Augen einer Schulklasse wurden die drei Katzen aus einem Fahrzeug geworfen © Tierheim Eutin

Noch nicht einmal ausgestiegen: Zwei Männer haben in Eutin drei Katzenbabys einfach aus dem Auto geworfen. Eine Schulklasse beobachtete die unfassbare Tat.

Eutin – Unfassbare Tat in Schleswig-Holstein. Zwei bislang unbekannte Personen haben drei kleine Katzenbabys einfach aus einem Auto geworfen – vor den Augen einer Schulklasse! Diese abscheuliche Tat geschah am 6. September vor einer Jugendherberge im beschaulichen Eutin (Kreisstadt in Schleswig-Holstein).



Wie herzlos: Unbekannte werfen Katzenbaby aus Auto – Schulklasse auf Klassenfahrt beobachtet alles und reagiert sofort

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine Limousine gehandelt haben, so die 7. Klasse. Nach dem Rauswurf aus dem Fahrzeug rannten die Katzen vor Schreck zunächst weg, konnten aber wieder eingefangen werden.

Nadja Gorski-Krüger, stellvertretende Tierheimleitung in Eutin, berichtete gegenüber RTL: „Die Schülerinnen und Schüler haben die Drei eingefangen, wir waren richtig begeistert. Das hat uns sehr geholfen. Die Klasse hat ihr Bestes gegeben.“



Über die Tat ist die Stellvertreterin fassungslos: „Gerade vor den Augen der Kinder, das ist nicht schön.“ Nachdem die Katzen im Tierheim aufgenommen wurde, mussten die drei Kleinen zunächst aufgepäppelt werden. Im Interview mit RTL erzählt Nadja Gorski-Krüger: „Sie sind sehr mager und sehr hungrig und sie sind wahrscheinlich mit Parasiten befallen, aber sie wirken munter.“

Die Jungtiere, so die BILD, werden nun gechipt, entwurmt und weiter untersucht. Warum die Besitzer die drei jungen Katzen aus dem Auto an der Kellerseestraße in Malente aussetzten, ist nicht bekannt. „Wer die Kleinen vielleicht kennt oder weiß, woher sie ursprünglich kommen, meldet sich bitte telefonisch unter 04521/73644 im Eutiner Tierheim“, so das Tierheim.