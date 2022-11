Auf Sturmfluten vorbereitet: Umweltminister Goldschmidt lobt Präventionsmaßnahmen

Teilen

Vorbereitet auf Sturmfluten: Das Schöpfwerk Sommerkoog-Steertloch sichert die Binnenlandentwässerung. © dpa

Bei einer ganzen Serie von Sturmfluten im vergangenen Winter haben die Deiche an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ihre Tauglichkeit bewiesen. Klimawandel und Meeresspiegelanstieg erhöhen aber die Anforderungen.

Kronprinzenkoog – Dennoch sieht Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Schleswig-Holsteins Küsten auch in Zukunft das Land gut gegen Sturmfluten geschützt. Der für den Küstenschutz zuständige Minister vergewisserte sich am Mittwoch bei seiner ersten Deichschau über den Zustand der Schutzbauwerke im Kreis Dithmarschen und richtete den Blick auf die Aufgaben in der Zukunft. „Der außerordentlich warme Herbst, die vielen Naturkatastrophen der letzten Monate und auch der steigende Meeresspiegel sind Ausdruck einer dramatischen Klimakrise, die auch unsere Küsten betreffen wird“, sagte er.

Gegen die Sturmflut: Schleswig-Holstein betreibt Küstenschutz mit hohem Aufwand

Schleswig-Holstein betreibe seit Langem mit großem Aufwand Küstenschutz, betonte Goldschmidt. Er dankte allen Beteiligen, die den Schutz der Küsten und ihrer Bewohner ermöglichen. „Es ist gut zu sehen, dass das Land gut auf die Sturmflutsaison vorbereitet ist.“ Fortschritte beim globalen Klimaschutz seien aber unerlässlich.

In Friedrichskoog, wo der Deich verstärkt werden soll, wies Goldschmidt auf die Notwendigkeit hin, solche Schutzmaßnahmen und den Tourismus gut und sorgfältig miteinander zu vereinen. Wenn es keine Verzögerungen im Genehmigungsverfahren gebe, könne der Bau dort 2024 beginnen.

Die Deiche in Schleswig-Holstein werden regelmäßig bei Deichschauen inspiziert. Beteiligt sind der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, die Vertreter von Deich- und Sielverbänden, Kommunen und Katastrophenschutzeinrichtungen. Das nördlichste Bundesland hat nach Angaben des Ministeriums eine Küstenlinie von rund 1 110 Kilometern.