Seltenes Himmelsphänomen: Wann und wo man den „Blauen Mond“ über Norddeutschland sehen kann

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Blauer Mond im August: Wann und wo man das seltene Himmelsphänomen in Norddeutschland sehen kann. (Symbolbild) © imago

Zum zweiten Mal strahlt im August 2023 der Vollmond am Nachthimmel. Wann und wo man den seltenen „Blauen Mond“ in Norddeutschland erleben kann.

Norddeutschland – Auf dieses Himmelsphänomen müssen Astro-Fans lange warten: im Durchschnitt alle zweieinhalb Jahre gibt es in einem Monat einen zweiten Vollmond. Er wird als „Blauer Mond“ bezeichnet und erstrahlt in diesem Jahr im August am Nachthimmel. Schon der erste Vollmond im August war der Erde als sogenannter „Supermond“ besonders nah, und der „Blaue Mond“ Ende August ist ebenfalls ein Supermond. Er kommt uns sogar noch ein kleines Stück näher, als der Supermond am 1. August 2023. Wann und wo man den „Blauen Mond“ in Norddeutschland erleben kann.

Was ist ein „Blauer Mond“? Als „Blauer Mond“ wird ein zweiter Vollmond in einem Monat bezeichnet. Was ist das Besondere an einem „Blauen Mond“? Ein „Blauer Mond“ ist ein Himmelsphänomen, das im Durchschnitt nur alle zweieinhalb Jahre zu bewundern ist. Aufgrund seiner Besonderheit prägte er das englische Sprichwort „once in a blue moon“, das verwendet wird, wenn etwas nur sehr selten (alle Jubeljahre) geschieht.

Wann der „Blaue Mond“ im August 2023 über Norddeutschland sichtbar ist

Der „Blaue Mond“ wird in der Nacht vom 30. auf den 31. August 2023 am Nachthimmel erscheinen. Der Erde besonders nah ist er mit nur 357.181 Kilometern schon am 30. August 2023 um 17:54 Uhr, also 9,5 Stunden vor Vollmond. Dann ist der Mond in Norddeutschland allerdings noch gar nicht am Himmel sichtbar. Mondaufgang ist am 30. August 2023 an der Ostsee auf Fehmarn erst um 20:30 Uhr, auf der Nordseeinsel Sylt um 20:43 Uhr und auf Norderney um 20:44 Uhr.

Seine volle Pracht erreicht der „Blaue Mond“ in den frühen Morgenstunden, und zwar am 31. August 2023 um 3:35 Uhr. Dann ist es auf jeden Fall dunkel, sodass man den Mond am Himmel leuchten sieht – wenn das Wetter mitspielt. Um diese Zeit ist der Vollmond der Erde noch immer extrem nah. „Ein ‚Supermond’ wirkt etwa 7 Prozent größer und 15 Prozent heller als ein durchschnittlicher Vollmond“, erklärt Dr. Voss, Direktor des Planetarium Hamburg.

Wo man den „Blauen Mond“ in Norddeutschland am besten sehen kann

Da der Vollmond im Sommer niedrig am Himmel steht, ist freie Sicht nach Süden optimal. Aufgehen wird der „Blaue Mond“ am 30. August 2023 Richtung Ostsüdost. Das kann man bei klarem Himmel besonders gut an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein sowie an der Ostseite der Nord- und Ostseeinseln verfolgen. Aber auch ein erhöhter Punkt im Landesinnern bietet eine gute Sicht auf das Himmelsphänomen.

Im Verlauf der Nacht bis zum Monduntergang gegen 6:30 Uhr im Südwesten sollte man überall an der Westküste einen guten Ausblick auf den „Blauen Mond“ haben. Bei dem aktuellen Wetter-Wirrwar in Niedersachsen und dem Norden ist allerdings noch völlig offen, ob sich der „Blaue Mond“ in Wolken hüllen wird, oder hell und gut sichtbar am Abendhimmel erstrahlt.