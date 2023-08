Tourismus in Schleswig-Holstein boomt weiter – Sylt unangefochten auf Rang 1

Von: Dagmar Schlenz

Beeindruckende Zahlen für den Tourismus in Schleswig-Holstein: Im ersten Halbjahr 2023 kamen über vier Millionen Gäste in den Norden – ein Rekord.

Schleswig-Holstein – Das nördlichste Bundesland ist weiter im Aufwind. Im Jahr 2022 wurde erstmals beim Umsatz in der Tourismus-Branche die 10-Milliarden-Euro-Grenze geknackt, jetzt liegen die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vor. Und die sehen sehr gut aus, wie Tourismusminister Claus Ruhe Madsen stolz verkündet. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala rangiert unangefochten die Nordseeinsel Sylt.

Tourismus in Schleswig-Holstein: Erstes Halbjahr 2023 so gut wie nie

Es sei „das beste Ergebnis der Geschichte des Tourismus im echten Norden“, so Tourismusminister Madsen bei der Präsentation der Zahlen für das erste Halbjahr 2023. „Das ist natürlich eine richtig gute Nachricht. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Der Wettbewerb um Gäste wird wieder stärker“, so Madsen weiter. Gemeinsam mit Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH.), konnte sich der Minister über 4,1 Millionen Gäste in seinem Bundesland freuen. Ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2022.

Die Zahl der Übernachtungen in Schleswig-Holstein ist ebenfalls gestiegen, und zwar um 3,6 Prozent auf insgesamt 15,7 Millionen. Den größten Aufschwung gebe es an der Ostsee, erklärte Madsen. „Besonders erfreulich ist, dass sich auch das Binnenland positiv entwickelt. Das ist genau das Ziel unserer Tourismusstrategie“, betonte der Minister weiter. Man könne allerdings den Trend beobachten, dass die Gäste kürzer blieben, kurzfristiger buchen und auch mehr auf das Budget achten würden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt mit 3,8 Tagen um 0,3 Tage unter dem Vorjahreswert.

Die Tourismus-Branche in Schleswig-Holstein präsentiert für das erste Halbjahr Rekordzahlen – Insel Sylt ist das beliebteste Reiseziel im Norden. © Dagmar Schlenz

Nordseeinsel Sylt beliebtestes Reiseziel in Schleswig-Holstein

Besonders viele Gäste kamen im ersten Halbjahr 2023 auf die Nordseeinsel Sylt, um am Strand zu entspannen oder auf Sylt fünf besondere Dinge abseits des Touri-Trubels zu erleben. Mehr als 1,3 Millionen Übernachtungen konnte die Insel für sich verbuchen. Auf Platz zwei folgt die Region Lübeck/Travemünde mit 946.782 Übernachtungen, auf dem dritten Rang liegt St. Peter-Ording mit 732.156 Übernachtungen. Beachtliche Zahlen, in denen Übernachtungen auf Campingplätzen noch nicht einmal enthalten sind. Die konnten sich laut TA.SH. über einen Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr freuen.

Aber auch der Städtetourismus im hohen Norden nimmt wieder zu. Die Tourismus-Branche verzeichnete bei den Übernachtungen in Städten ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber 2022 und 9,4 Prozent im Vergleich zu 2019. Ganz vorne liegt in der Gunst der Besucher die Hansestadt Lübeck (mit Travemünde 946.782 Übernachtungen) vor der Landeshauptstadt Kiel (478.805 Übernachtungen) und der Fördestadt Flensburg (182.895 Übernachtungen). Trotz steigender Kosten sei er überzeugt, dass sich der echte Norden auch in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus als attraktives Urlaubsland bewähren werde, so Tourismusminister Madsen.