Hausbrand in Westerland: 60-jährige Bewohnerin stirbt auf Sylt

Von: Marvin Köhnken

Auf Sylt ist eine 60 Jahre alte Frau bei einem Feuer tot aufgefunden worden (Symbolbild).

Ein Zeitungsausträger hat Donnerstagfrüh einen Hausbrand in Westerland entdeckt. Im Inneren des Hauses fand die Feuerwehr eine leblose Frau.

Sylt – Ein verheerender Brand hat in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 10. August, ein Einfamilienhaus am Hoyerweg in Westerland verwüstet. Dabei kam eine 60 Jahre alte Frau ums Leben. Ein Zeitungsausträger, der den starken Rauch bemerkte, hatte um 4 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Die freiwillige Feuerwehr Westerland war schnell vor Ort und begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Bei der Durchsuchung des Hauses machten die Einsatzkräfte eine tragische Entdeckung: Sie fanden eine leblose Frau, deren Tod kurz darauf im Rettungswagen bestätigt wurde. Es handelt sich um die 60-jährige Bewohnerin des Hauses, die dort allein gelebt hatte.

Tod bei Feuer auf Sylt: Polizei ermittelt wegen Brand- und Todesursache

Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen sein. Die genaue Todes- und Brandursache waren am Donnerstagnachmittag jedoch noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Sylt. Die Höhe des entstandenen Brandschadens konnte da genauso wenig genannt werden wie die genaue Todesursache der Frau.

