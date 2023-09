„Fehlt nur noch Stacheldraht“: Sylt-Urlauber verbarrikadiert Strandkorb und sorgt für Diskussionen

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Auf Sylt sind die Strandkörbe stets offen. Um eine Fremdnutzung zu verhindern, hat ein Dauermieter „seinen“ Korb verbarrikadiert und sorgt damit für Diskussionen im Netz.

Sylt – Die schönen Strände sind sicherlich ein Grund, warum Sylt bei den Reisezielen in Schleswig-Holstein unangefochten auf Rang eins liegt. Oft weht eine frische Brise, vor der man wunderbar geschützt in einem der gemütlichen Strandkörbe sitzen kann. Diese werden auf Sylt traditionell nicht verschlossen, was so mancher Spaziergänger bei einer abendlichen Runde am Strand nutzt, um eine kleine Pause einzulegen. Einem Sylt-Urlauber ist diese Fremdnutzung offenbar ein Dorn im Auge: Er verbarrikadiert „seinen“ Strandkorb mit Sandwall und Schild – was zu Diskussionen im Netz führt.

„Fehlt nur noch Stacheldraht“: Sylter empört über Verhalten von Strandkorb-Mieter

Nicht nur der Streit über illegale Ferienwohnungen an der Nordsee lässt gerade auf Sylt die Wellen höher schlagen, sondern auch das Verhalten mancher Urlaubsgäste. „Heute ging es an den wunderschönen Sylter Strandabschnitt Samoa, um den Sonnenuntergang zu genießen“, berichtet ein Insulaner gegenüber Ippen.Media. Was er dort am Strand gesehen hat, habe ihm die Sprache verschlagen. Ein fast komplett mit einer Sandburg umgebener Strandkorb, daneben ein Schild mit der Aufschrift „Saisonnutzung – Bitte respektieren“.

Es wirkt, so der Sylter, als gehöre einem als Mieter eines Saison-Strandkorbs der Strand und Sand gleich mit. „Eigentlich fehlt da nur noch der Stacheldraht und Bewegungsmelder, sowie Kameraüberwachung“, ärgert sich der Insulaner. Seinem Zorn macht er auch in einer Sylter Facebook-Gruppe Luft – und entfacht damit eine Diskussion unter Einheimischen und Sylt-Urlaubern. Während manche die Aufregung nicht verstehen können, schließen sich andere dem Verfasser an.

Ein Sylt-Urlauber will seinen Strandkorb mit Sandwall und Schild vor Fremdnutzung schützen – allerdings ist der Bau von Sandburgen auf der Nordseeinsel verboten. (Montage Ippen.Media) © Steffen Joeres (hfr.)

Verbarrikadierter Strandkorb: „Nachvollziehbar“ oder „Ballermann lässt grüßen“?

„Dass man seinen Korb inzwischen kenntlich macht, kann ich schon fast nachvollziehen“, findet eine Userin. Ein anderes Gruppenmitglied kennt offenbar den Mieter des Strandkorbes und wundert sich über den Ärger. „Er kommt seit mehr als 50 Jahren nach Samoa, verbringt jedes Jahr viele Monate auf Sylt und ist bei jedem Alteingesessen bekannt und beliebt. Und steckt jedes Jahr viel Arbeit in sein kleines „Anwesen“. Wie kann man damit ein Problem haben?“, fragt er in die Runde. Eine Userin kontert: „Sein ‚Anwesen‘? Auch wenn er schon seit mehr als 50 Jahren kommt, hat er nur den Strandkorb und nicht das ganze Gelände drumherum gemietet.“

Vielen geht es um den auf Sylt üblichen freien Zugang zu den Strandkörben. „Ballermann lässt grüßen, da werden die Strandliegen auch mit Handtüchern markiert. Unglaublich, wenn ich einen Strandkorb gemietet habe und es sitzt jemand drin, dann bitte ich höflich denselben zu räumen. Und ja, das kann 5 Min dauern. Im Urlaub hat man in der Regel Zeit“, findet eine Urlauberin. Eine andere Userin ergänzt: „Nein! Weder die Burg - noch die Absperrung! Küstenschutz und freier Zugang zu den Strandkörben (an der Ostsee sind Gitter davor). Wer’s nicht versteht, ist hier falsch.“

Bußgeld bis 1000 Euro: Darum ist das Bauen von Sandburgen auf Sylt verboten

Während man über die Kennzeichnung eines Saisonkorbs noch streiten kann, lässt der Bau eines Sandwalls keinen Auslegungsspielraum. Auf der Nordseeinsel Sylt dürfen am Strand weder Sandburgen errichtet, noch Löcher gegraben werden. Das hat keine ästhetischen Gründe, sondern dient dem Küstenschutz auf der vom Untergang bedrohten Insel Sylt. Der durch das Buddeln am Strand aufgelockerte Sand wird vom Wind leichter davongetragen. Gerade Sandwälle und Strandburgen bieten dem Wind eine große Angriffsfläche – der für den Schutz der Küstenlinie so kostbare Sand geht verloren.

Der Klimawandel und der damit verbundene steigende Meeresspiegel sind auch für die Nordseeinseln eine Gefahr. Durch immer heftigere Stürme werden jedes Jahr Strände abgetragen, es entstehen große Schäden an den Küsten. Auf Sylt werden regelmäßig Sandaufspülungen vorgenommen, um den Strand auf der beliebten Ferieninsel Sylt zu erhalten und Erosionen zu verhindern. Die Kosten für den Steuerzahler belaufen sich auf jährlich auf mehrere Millionen Euro. Kein Wunder also, dass der Bau von Sandburgen auf Sylt mit Bußgeldern von bis zu 1000 Euro geahndet wird.