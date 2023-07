„Menschheit verblödet komplett“: Urlauber nutzen Dünenschutz zum Spielen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Im Netz sorgt derzeit ein Beitrag für Aufsehen. Eine Nutzerin hatte ein Bild vom Strand auf Sylt geteilt. Unbekannte hatten offenbar den Dünenschutz entfernt.

Sylt – „Oh Mann, manchmal denke ich wirklich, die Menschheit verblödet komplett!“ Die Reaktionen auf einen Bild-Post in der öffentlichen Sylt-Gruppe auf Facebook sind heftig. Der Beitrag einer Nutzerin brachte Hunderte von Reaktionen und Dutzende von Kommentaren hervor.

Dieser Post einer Nutzerin sorgte in der Sylt-Gruppe auf Facebook für Aufsehen. © Lena Dreitausend/facebook

Die Nutzerin postete in Bild, in dem zwei Gebilde aus Äste am Strand zu sehen waren. Dazu schrieb sie: „Liebe Syltliebhaber, ihr könnt Sandburgen bauen (die ihr danach wieder zerstört), aber bitte lasst den Dünenschutz da wo er hingehört und nehmt die Äste nicht zum Spielen!“

Sylt: „Menschheit verblödet komplett“? Urlauber nutzen Dünenschutz zum Spielen

Zahlreiche Menschen pflichteten ihr bei: „Wozu Verhaltensregeln, sowas sollte einem der gesunde Menschenverstand doch sagen“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer pflichtet bei: „Man merkt, dass einige von dieser schönen Insel kein Respekt mehr haben und dass denen auch der Naturschutz auch egal ist.“

Ein User schlägt vor: „Könnte man nicht mal ‚Verhaltensregeln für den Insel‘ (am Strand, in den Dünen, mit Hund, mit dem Rad, wann gehe ich ins Watt etc.) zusammenfassen und jedem Touri vor der Reise ans Herz legen und bei Anreise deutlich daran erinnern durch den Vermieter in der Wohnung auslegen, überall aushängen etc., so das es immer wieder ins Auge fällt? Solange, bis es auch der Letzte kapiert?“

Sylt: Urlauber nutzen Dünenschutz zum Spielen – darum sind Äste und Pflanzen für den Küstenschutz wichtig

Tatsächlich bilden Äste und auch Pflanzen einen wichtigen Bestandteil des Dünenschutzes. Die Wurzeln und auch die Äste sorgen dafür, dass der Sand der Dünen zusammengehalten wird. Gerade Pflanzen wie etwa der Strandhafer reichen metertief in die Dünen und stabilisieren diese.

„Daneben werden die Wege mit Heu, Stroh oder Tannen bestückt. Bereits beschädigte Stellen werden mit Strohballen oder Mulch geflickt“, schreibt etwa das dänische Reiseportal dantravel.de. Demnach würden Kiefernzweige in den Schluchten und großen Windbrüchen verwendet, um den Flugsand auffangen zu können.

Zudem bieten Dünen zahlreichen Tieren einen Lebensraum – vom Vogel bis zum Nager. Auch deshalb sollte davon abgesehen werden, die Dünen zu betreten.

Und: Als Nordsee-Insel ist Sylt stark den Gezeiten und Naturgewalten ausgesetzt. Nicht selten verliert die beliebte Urlaubsinsel nach Angaben der Tourismus-Behörde durch Winterstürme 100.000 Kubikmetern an Sand. Dünen würde als wichtiger Teil des Küstenschutzes nicht nur helfen, den Strand zu erhalten, sondern auch das Überleben der Insel zu sichern.