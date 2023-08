Surf-Action und Party beim Kitesurf Worldcup 2023 auf Sylt

Spitzensportler an der Nordsee

Ende August kämpft auf der Nordseeinsel Sylt die internationale Kitesurf Elite um Titel und Preisgelder. Besucher erwartet außerdem ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Westerland/Sylt – Endlich ist es wieder so weit: nachdem im vergangenen Jahr der Kitesurf Worldcup 2022 aus Mangel an Sponsoren überraschend abgesagt werden musste, können sich Besucher in diesem Jahr wieder auf jede Menge Kitesurf-Action freuen. Vom 22. bis zum 27. August 2023 findet in Westerland auf Sylt der Defender Kitesurf Worldcup Sylt 2023 statt. Neben spannenden Wettkämpfen auf dem Wasser erwartet die Gäste auch ein umfangreiches Programm auf der Promenade.

Event: Defender Kitesurf Worldcup Sylt 2023 Termin: 22. bis 27. August 2023 Ort: Westerland auf Sylt (Brandenburger Strand und Promenade) Eintritt: kostenlos (mit Gästekarte)

Kitesurf Worldcup Sylt 2023: Wettkämpfe in zwei Disziplinen

In der Nordsee vor Westerland auf Sylt messen sich die Sportler beim Kitesurf Worldcup Sylt 2023 in den beiden Disziplinen Wave und Strapless Freestyle. Beim Wave können sich Zuschauer auf Wellenritte und spektakuläre Manöver am Wellenrand freuen. Strapless Freestyle ist eine besondere Herausforderung für die Kitesurfer, denn sie fahren bei dieser Disziplin ein Board ohne Fußschlaufen. Bei ihren kunstvollen Flugmanövern mit dem Kitesurfbrett scheinen sie mühelos die Schwerkraft zu überwinden. Unter den Teilnehmenden sind die amtierende Weltmeisterin Capucine Delannoye (Frankreich) und der dreifache Weltmeister Airton Cozzolino (Italien).

Auf der Nordseeinsel Sylt herrschen für Kitesurfer häufig optimale Bedingungen: starker Wind ab Windstärke vier, dazu druckvolle Wellen für die Disziplin Wave. Wenn das Event am Dienstag, dem 22. August startet, soll es laut windfinder.com zwar zunächst nur Windstärken zwischen zwei und drei geben, aber schon am Mittwoch könnte Windstärke vier erreicht werden. Verschiedene Veranstaltungen locken jedes Jahr die internationale Kitesurf-Elite nach Norddeutschland. In St. Peter-Ording waren sie Anfang August zu Gast, wo Tief „Zacharias“ zeitweise für Krisenmodus bei den Kitesurf Masters 2023 sorgte.

+ Beim Kitesurf Worldcup 2023 auf Sylt können Besucher Surf-Action hautnah erleben. (Archivbild) © imago

Kitesurf Worldcup Sylt 2023: Das Programm im Überblick

Auch an Land wird beim Kitesurf Worldcup Sylt 2023 einiges geboten. Täglich bis 22:00 Uhr erwartet Besucher auf der Promenade in Westerland ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Talks, Music Sessions und einer exklusiven Party im Wyn Strandhotel. Die Stände der Aussteller laden zum Shoppen ein, außerdem gibt es allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Der Eintritt zur Promenade ist mit Gästekarte kostenlos. Besucher, für einen Tagesausflug nach Sylt gekommen sind, können an einem der Strandübergänge eine Tageskarte für vier Euro erwerben. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind von der Zahlung der Kurtaxe befreit.

Wettkämpfe: Eröffnungstag ab 17:00 Uhr, sonst täglich ab 10:00 Uhr Offizielle Eröffnung: 22. August 2023, 15:00 bis 16:00 Uhr Fitness für alle: Blackroll Session täglich 09:00 bis 10:00 Uhr Music/Dj Sessions: täglich ab 19:00 Uhr One Minute With The Pro: 22. August 2023, 16:00 Uhr; 24. und 26. August jeweils 17:00 Uhr Autogrammstunde: 23., 25. und 26. August, jeweils 17:00 Uhr Beach Clean Up: 25. August 2023, 17:00 Uhr Interviews und Talks: 22. und 24. August 2023, jeweils ab 17:00 Uhr Wyn Kitesurf Worldcup Party 26. August 2023, Wyn Strandhotel Siegerehrung: 27. August 2023, 16:00 Uhr

Am Samstag, dem 26. August 2023 steigt die Kitesurf Worldcup Party im Wyn Strandhotel in Westerland. Tickets können zum Preis von 20 Euro an der Rezeption erworben werden. Für Party-Stimmung in der Night.Lounge im fünften Stock sorgt Tom Sass, Resident DJ aus dem Club Rotes Cliff in Kampen.

