Heute Supermond über Norddeutschland und Sylt

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Heute strahlt am Nachthimmel der Vollmond als sogenannter „Supermond“ besonders hell und groß. Wann und wo man das Ereignis auf Sylt erleben kann.

Sylt – Der Mond zieht uns seit Urzeiten in seinen Bann. Besonders der Vollmond macht etwas mit den Menschen – einige schlafen in Vollmondnächten unruhiger, andere fasziniert die leuchtende Scheibe und sie können sich daran gar nicht sattsehen. Am heutigen 1. August 2023 ist der Vollmond der Erde besonders nah – ein sogenannter „Supermond“. Wann und wo man dieses Himmelsphänomen auf der Nordseeinsel Sylt erleben kann.

Was ist ein Supermond? Ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist, wird auch „Supermond“ genannt. Was ist das Besondere an einem Supermond? Weil der Mond zum Zeitpunkt eines Supermondes eine geringere Entfernung zur Erde hat als sonst, erscheint der Vollmond am Nachthimmel laut NASA zirka sieben bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Durch die zunehmende Fläche wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert, sodass er ebenfalls auch deutlich heller erscheint.

Wann der Supermond heute über Sylt sichtbar ist

Auf der Nordseeinsel Sylt gibt es eine Menge zu sehen – dazu gehört am heutigen Dienstag neben fünf besonderen Dingen abseits vom Touri-Trubel auch der Supermond. Heute nähert sich der Mond der Erde auf 357.500 Kilometer. Der Zeitraum, wann der Erdtrabant unserem Planeten am nächsten ist, wird zwischen 20:31 Uhr und 20:36 Uhr angegeben. Sichtbar ist der Supermond für uns dann allerdings noch nicht, weil der Mond zu dieser Zeit in Deutschland noch gar nicht aufgegangen ist.

Am 1. August 2023 strahlt der Vollmond als „Supermond“ über dem Norden und ist – wenn das Wetter mitspielt – auch auf der Nordseeinsel Sylt gut sichtbar. (Archivbild) © imago

Auf der Insel Sylt ist Mondaufgang heute erst um 22:07 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist der Vollmond der Erde nach wie vor extrem nah. Die beste Zeit, um den Supermond heute auf Sylt zu sehen, ist direkt nach Mondaufgang. Denn wenn der Vollmond gerade über dem Horizont erscheint, wirkt er besonders groß. Das ist bei allen Objekten so, die sich nahe dem Horizont befinden. Je höher der Supermond also am Himmel steigt, desto kleiner wird er für das menschliche Auge.

Wo man den Supermond auf Sylt am besten sehen kann

Die Sichtbarkeit des Supermondes am 1. August 2023 über Sylt hängt natürlich stark vom Wetter ab. Obwohl der Sommer in Norddeutschland bisher eher ein „Totalausfall“ war, sieht es heute auf Sylt gar nicht so schlecht aus. Zwar bringt laut Deutschem Wetterdienst ein Sturmtief aus Irland kühle Meeresluft nach Schleswig-Holstein, doch auf Sylt bleibt es weitgehend trocken. Tagsüber gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um 18 Grad.

Gegen Abend könnte der Himmel über der Nordsee sogar noch einmal komplett aufreißen. Aber nicht nur ein klarer Himmel ist wichtig, um auf der Promi-Insel Sylt einen Blick auf den Supermond zu erhaschen. Da der Vollmond im Sommer niedrig am Himmel steht, ist freie Sicht nach Süden optimal. Auf Sylt kann man ganz im Norden am Ellenbogen den Mondaufgang gut verfolgen, aber auch im Süden in Hörnum am Oststrand und an der Odde. Im Verlauf der Nacht bis zum Monduntergang um 04:19 Uhr sollte man dann am gesamten Weststrand einen guten Ausblick auf den Supermond haben.