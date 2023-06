Günther mit Schwarz-Grün nach einem Jahr in rauerer See

Viele inhaltliche Differenzen und eine zunehmend knappe Landeskasse - Schwarz-Grün im Norden steuert sein zweites Jahr problembeladen und ohne erkennbaren Schwung an. Die Urteile der Opposition fallen harsch aus. Sie treffen auch den Ministerpräsidenten.

Kiel – Ein Jahr nach ihrer Bildung am 29. Juni vorigen Jahres ist Schleswig-Holsteins Landesregierung aus CDU und Grünen von Jubiläumsstimmung weit weg. Das liegt auch an den Folgen von Pandemie und Ukraine-Krieg sowie immer trüberen finanziellen Aussichten für die nächsten Jahre. Aber nicht nur: Vom einstigen Jamaika-Spirit ist beim Nachfolger Schwarz-Grün nach außen wenig zu spüren. Und das Ausscheiden der FDP, die tatkräftige Minister und Staatssekretäre stellte, hat offenkundig Substanzverlust in der Arbeit bewirkt.

Das Bündnis mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) als Führungsfiguren leidet auch unter inhaltlichen Differenzen und Mangel an überzeugenden Zukunftsprojekten. „Mehr Gestaltungswillen wäre schön“, sagt jemand, der lange im Regierungsgeschäft dabei ist.

Seit einem Jahr gibt es sechs neue Ressortchefs: Aminata Touré (Soziales/Grüne), Claus Ruhe Madsen (Wirtschaft/CDU), Tobias Goldschmidt (Umwelt/Energie/Grüne), Kerstin von der Decken (Justiz/Gesundheit/CDU), Dirk Schrödter (Digitalisierung/CDU) und Werner Schwarz (Landwirtschaft/CDU). Schrödter blieb in Doppelfunktion auch Staatskanzleichef. Zahlreiche Staatssekretäre sind ebenfalls neu.

Ob bei Verkehr (Autobahnen, Straßensanierung), Migration, in Bildungs- und Umweltfragen (geplanter Nationalpark Ostsee) – inhaltlich ist Schwarz-Grün öfter getrennt unterwegs. Bei den Partei-Programmatiken ist das nicht verwunderlich, aber manches erscheint zuweilen schwieriger als zu Zeiten des Dreierbündnisses mit der FDP.

Günther hält sich aus landespolitischen Debatten öffentlich ziemlich raus. Sein Fazit nach einem Jahr fällt erwartungsgemäß positiv aus: „Wir haben im ersten Jahr eine Menge für das Land erreicht.“ Ein Bündnis mit den Grünen sei die beste Basis dafür, das Land gut für die Herausforderungen des Klimawandels aufzustellen, gleichzeitig Wohlstand zu erhalten und sich bietende Chancen zu nutzen.

Das größte Aufregerthema in jüngster Zeit war die angesichts gesunkener Einnahmeerwartungen im Mai auch für Kabinettsmitglieder überraschend von Heinold verhängte Haushaltssperre. Sie löste harsche Oppositionskritik und große Ängste bei auf Zuschüsse angewiesenen Verbänden aus. Dass die Sperre nach Sparbeschlüssen für die Ressorts fix wieder aufgehoben wurde, machte die Sache kaum besser. Auch in der Koalition kursiert die Ansicht, die Kürzungen hätte man ohne Haushaltssperre machen können. Günther selbst hüllte sich zu dem Thema lange in Schweigen – bis er sich in einem Interview äußerte, im Landtag nicht.

„Daniel Günther erkenne ich teilweise gar nicht wieder, weil er fast nur noch Wohlfühltermine absolviert und mit dem schwierigen Tagesgeschäft nur ungern in Verbindung gebracht werden will“, befindet FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Monika Heinold wirkt immer öfter angefressen und unsouverän.“

Hart urteilt auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Losse-Müller. „Es ist dramatisch schlechter geworden“, meint er im Vergleich der Kabinette Günther I (Jamaika) und II (Schwarz-Grün). Zwischen Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und der aktuellen Ressortchefin von der Decken gebe es ebenso einen Klassenunterschied wie zwischen dem früheren Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) und Nachfolger Madsen. Es sei ein Fehler des Ministerpräsidenten gewesen, Menschen ohne administrative oder politische Erfahrung als Minister zu holen.

CDU und Grüne seien einander überhaupt nicht einig, wohin die Reise gehen soll und dies werde bei immer mehr Themen sichtbar, beobachtet Vogt. Auch sei das Ziel von Schwarz-Grün, bis 2040 erstes klimaneutrales Industrieland zu werden, nur ein PR-Gag, nicht ansatzweise hinterlegt mit geeigneten Maßnahmen. Dass Digitalisierungsminister Schrödter sogar einen Gesetzentwurf zum E-Government aufgrund von Qualitätsmängeln zurückziehen musste, war aus Oppositionssicht eine echte Blamage.