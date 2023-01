Wer in beliebten Locations heiraten will, muss kompromissbereit sein

Ihre Trauung möchten viele Paar ganz besonders gestalten. Doch, wer an einem besondern Ort heiraten möchte, muss schon recht flexibel sein. © dpa

Heiraten bleibt in. Wer in den größeren Städten im Norden oder einer beliebten Location wie Ahrensburg oder Sylt „Ja sagen“ will, muss beim Termin zum Teil kompromissfähig sein. Dies gilt mancherorts insbesondere für eine Gruppe von Brautpaaren.

Lübeck/Kiel – Bis zum Sommer ist es zwar noch ein paar Monate hin – doch jetzt noch einen Wunsch-Trautermin in der warmen Jahreszeit zu bekommen, ist nicht mehr überall möglich, ergab eine stichprobenartige Umfrage. Die Zahl der Trauungen und Anfragen ist konstant hoch. Spürbar ist in Orten wie Ahrensburg und auch Lübeck aber der Anstieg von Nachfragen Hamburger Paare.

Grundsätzlich besteht beim Standesamt Lübeck eine hohe Nachfrage nach Terminen für eine Eheschließung. Die Nachfrage ist ähnlich hoch, wie vor der Pandemie. Deutlich zugenommen haben zudem seit einiger Zeit die Anfragen von Paaren, die in Hamburg wohnhaft sind und angeben, dort keine Termine zu erhalten, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Bei der Vergabe der Heiratstermine haben Lübecker Paare allerdings Vorrang vor auswärtigen Paaren. „Die noch freien Termine werden an auswärtige Paare vergeben, wobei mitunter seitens der Paare Kompromisse hinsichtlich Wochentag oder Uhrzeit erforderlich sind.“ Wer dazu bereit sei, auf seinen Wunschtermin zu verzichten, erhalte in der Regel in Lübeck einen Heiratstermin.

Auch in Ahrensburg gebe es viele Nachfragen aus Hamburg, sagte eine Stadtsprecherin. „Die Paare weichen ins Umland aus und somit auch nach Ahrensburg. Bereits vor drei Jahren wurden wir davon überrollt.“ Aus diesem Grund habe man sich vor geraumer Zeit entschieden, das Kontingent für auswärtige Paare zu begrenzen.

Das Ahrensburger Schloss als Hochzeitslocation trage ebenfalls dazu bei, „dass unsere Termine schnell vergriffen sind, zumal wir jedes Jahr ab dem 1. August für das Folgejahr Reservierungen entgegennehmen.“ Es sei daher nicht verwunderlich, dass nur noch vereinzelt Termine für Paare aus Ahrensburg, Großhansdorf oder Siek zur Verfügung stehen. „Auswärtige Paare haben von April bis Oktober keine Chance mehr, hier einen Termin zu bekommen.“

Ein Ort, den sich ebenfalls viele auswärtige Paare für ihre Hochzeit aussuchen, ist Sylt. Dort seien Trautermine immer sehr gefragt, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel. „Daher sollte man sich frühzeitig um Termine bemühen – gerade wenn diese in den Sommermonaten gewünscht sind.“

Da eine Terminvergabe allerdings erst nach angemeldeter Eheschließung – frühestens sechs Monate vorher – erfolge, habe im Prinzip jeder die Möglichkeit, auch seinen Wunschtermin zu bekommen, hieß es. Manchmal müssten zwar Kompromisse gemacht werden, da die auswärtigen Trauräume oft mehrfach zu gleichen Terminen angefragt, aber nur einmal am Tag vergeben werden können. „Da die meisten Paare allerdings ihre Trauung mit ein paar Tagen Urlaub auf der Insel verbinden, finden sich auch hier meist Ausweichmöglichkeiten.“

Auch in der Landeshauptstadt Kiel sind „wie in jedem Jahr“ die begehrten Termine im Sommer und die sogenannten Schnapszahltermine wie der 23.02.2023 und der 23.03.2023 relativ schnell ausgebucht, teilte ein Stadtsprecher mit. Alle Sonnabend-Trauungen bis September seien bereits ausgebucht und die Termine an den Freitagen sind in den Monaten April bis September nahezu komplett reserviert. Das Buchungsniveau sei in jedem Fall wie vor der Pandemie.

Bei besonderen Terminen müssten Paare jetzt gegebenenfalls Kompromisse eingehen oder auf das kommende Jahr ausweichen. Termine gibt das Standesamt der Landeshauptstadt ein halbes Jahr vor Jahresbeginn, also ab Sommer 2023 für 2024 frei. Vereinzelt gebe es bereits jetzt Anfragen zu den Jahren 2024 und 2025. „Dies mag auch damit zusammen hängen, dass beliebte Feier-Locations bereits weit im Voraus ausgebucht sind und daher frühzeitig reserviert werden müssen.“

In Flensburg nützen solche frühzeitigen Anfragen nach Terminen im kommenden Jahr nicht. „Wir haben ein striktes Vergabeverfahren“, sagte ein Stadtsprecher. „Einen Termin kann man erst sechs Monate vorher beim Standesamt anmelden.“ Das heißt, wer beispielsweise am 23. August 2023 heiraten möchte, kann sich erst ab dem 23. Februar dafür anmelden. Paaren, die vorher nach dem Termin fragen, werden vom Standesamt auf dieses Anmeldeprozedere hingewiesen. „In der Regel funktioniert das sehr gut und es kommt sehr selten vor, dass Paare einen Kompromiss eingehen müssen.“ dpa