Sozialministerin Touré fordert Hilfe bei Pflegekosten

Teilen

Für die Landesregierung ist der Mangel an Pflegefachkräften laut Sozialministerin Touré ein großes Thema. © dpa

Schleswig-Holsteins Sozialministerin will Ältere nicht allein lassen, wenn sie pflegebedürftig sind.

Kiel – Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré hat vom Bund Entlastungen bei den Pflegekosten gefordert. „Wir stehen in der Pflege vor enormen Herausforderungen – viele Pflegeeinrichtungen sind von den gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten sowie den Tarifsteigerungen stark belastet“, sagte die Grünen-Politikerin. „Der Bund muss hier dringend Abhilfe leisten, damit diese Kosten nicht auf Bewohnerinnen und Bewohner abgewälzt werden.“

Das Land lasse die Pflegebedürftigen mit den steigenden Preisen nicht allein, betonte Touré. „Wer in Schleswig-Holstein nicht über ausreichend Einkommen und Vermögen verfügt, um seinen Platz in einer Pflegeeinrichtung zu finanzieren, kann Pflegewohngeld erhalten.“ Der Träger der Einrichtung könne die Förderung mit Einverständnis der pflegebedürftigen Person beim zuständigen Kreis oder der kreisfreien Stadt beantragen.

Fachkräftesuche wichtiges Thema für die Landesregierung

Touré besuchte am Dienstag die Pflege-Pension „Haus Hubertus“ in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Sie bescheinigte der Einrichtung großartige Arbeit. Der Fachkräftemangel sei auch im Pflegebereich spürbar. „Im ,Haus Hubertus‘ sieht man aber, dass Menschen dort ausgebildet werden und lange und gerne an diesem Ort arbeiten, was ein entscheidender Punkt für die Fachkräftesicherung ist.“ Nichtsdestotrotz sei es für die Landesregierung ein Schwerpunkt, Fachkräfte in diesem Bereich zu finden. „Deshalb haben wir das Thema Pflegekräfte auch in unserer Fachkräfteinitiative implementiert.“

„Beliebteste Pflegekraft“ des Landes arbeitet in Lübeck 61 Personen waren nominiert, Margie Baruela ist die Nummer eins geworden: Die 31-Jährige ist Landessiegerin beim Wettbewerb „Beliebteste Pflegekraft“ geworden. Das meldet der NDR. Baruela arbeitet dem Bericht nach auf der Station für plastische und ästhetische Chirurgie an der Sana-Klinik Lübeck und kam vor drei Jahren von den Philippinen in die Klinik. Sie sei neben ihrer pflegerischen Arbeit auch aktiv in der Integration neuer ausländischer Pflegekräfte, heißt es im Bericht des Senders. Auch Baruela spüre den Fachkräftemangel: „Ich möchte gerne noch mehr für meine Patienten machen, aber die Zeit fehlt, und dann schaffe ich das nicht mehr.“

Nach den Landesentscheiden wird auch noch „Deutschlands beliebteste Pflegekraft“ gekürt. Der Wettbewerb ist eine Initiative der Bundesbeauftragten für Pflegeberufe. kab