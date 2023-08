Schleswig-Holstein: Rekordumsatz im Tourismus

Schleswig-Holstein ist auch bei Tagesgästen sehr beliebt. © dpa

Die Branche hat 2022 die Zehn-Milliarden-Euro-Grenze beim Umsatz erstmals überschritten. Damit hat sie auch die Werte von 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr, übertroffen.

Kiel – Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr einen Brutto-Umsatz von 10,37 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit erstmals die Zehn-Milliarden-Grenze übertroffen. Dies geht aus dem Jahresbericht des Sparkassen-Tourismusbarometers hervor, den der Tourismusverband am Mittwoch veröffentlicht hat. Das Plus zum Vor-Corona-Jahr 2019 betrug demnach 6,9 Prozent. Das touristische Steueraufkommen belief sich den Angaben zufolge auf knapp 940 Millionen Euro. Erstellt wurde das Tourismusbarometer von der auf diese Branche spezialisierten „dwif Consulting GmbH“.

Mit 37,5 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr das Ergebnis von 2021 um 15,9 Prozent übertroffen und das von 2019 um 4,3 Prozent. Die Besucherzahlen bei Freizeiteinrichtungen lagen dagegen um 7,1 Prozent unter dem Niveau von 2019, wobei das Minus im Bundesschnitt 13,1 Prozent betrug. Eintrittsgelder stiegen im laufenden Jahr um 7,6 Prozent.

Beliebtes Ziel: Schleswig-Holstein auf Platz zwei des Gästezufriedenheits-Rankings

Die Gästezufriedenheit hat im Norden nach zwei rückläufigen Jahren wieder zugenommen. Mit 88,1 Punkten steht das Land im Ranking der Bundesländer gemeinsam mit Rheinland-Pfalz auf dem zweiten Rang.

„Entgegen den Erwartungen sind im letzten Jahr nicht nur viele Beschäftigte wieder in das Hotel- und Gaststättengewerbe zurückgekehrt, sondern auch Neueinsteiger hinzugekommen“, heißt es weiter im Tourismusbarometer. So seien im Juni 2022 fast zwei Prozent mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte tätig gewesen als im Referenzmonat Juni 2019, was ein Allzeithoch für das Hotel- und Gaststättengewerbe bedeute.

Personalengpass wird sich laut Bericht verschärfen

Trotzdem fehlten weiterhin Arbeitskräfte, da der Bedarf schon vor den Krisenjahren weitgehend ungedeckt gewesen sei. Damit würden die Beschäftigungsrekorde in der Branche davon überschattet, dass noch nie so viele Arbeitsstellen unbesetzt blieben. Das liegt laut Bericht unter anderem an einer großen Zahl von Teilzeitbeschäftigten, aber auch an den „höheren Kapazitäten der neu eröffneten Häuser, die für den Betriebsablauf schlichtweg mehr Personal benötigen“.

Zum Ausblick heißt es, die Personalnot sei nur temporär gelindert und werde sich künftig verstärken. So gehe aus einer Mitgliederbefragung der Gewerkschaft NGG hervor, dass etwa ein Drittel der im Hotel- und Gaststättengewerbe Beschäftigten keine längerfristige Perspektive in ihrem Beruf sieht.

In Schleswig-Holstein wurden 2022 insgesamt 217,6 Millionen Aufenthaltstage von Touristen erfasst, 128 Millionen davon Tagesgäste. Es gab 3 715 gewerbliche Beherbergungsbetriebe, 6,2 Prozent weniger als 2019. Die Zahl der Schlafgelegenheiten stieg dagegen um 7,4 Prozent – da überwiegend kleine Betriebe aufgaben. Die Bettenauslastung war mit 35,8 Prozent 0,6 Prozentpunkte niedriger als 2019.