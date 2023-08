„Bin ja mit dem Rad zum Flughafen gefahren“ – Wie Reiche ihre Privatflüge nach Sylt beschönigen

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Der CO₂-Ausstoß ist immens, und trotzdem fliegen zahlreiche Reiche mit dem Privatjet nach Sylt. Einige haben absurde Ausreden, warum das für sie alternativlos ist.

Sylt – Mit dem Privatjet nach Sylt, das ist für viele reiche Menschen in Deutschland völlig normal. Der Einfluss dieser Kurzstreckenflüge auf das Klima scheint ihnen dabei ziemlich egal zu sein. In der Dokumentation „Privatjets, Yachten, Kaviar: Wie beeinflussen Superreiche das Klima?“ des NDR-Formats „STRG_F“ haben Reiche interessante Ausreden parat, warum es für sie keine Alternativen zum Privatflieger nach Sylt gibt. Einige reden sich ihre eigene Klimabilanz sogar noch schön.

Name: Sylt (friesisch Söl, dänisch Sild) Kreis: Nordfriesland Fläche: 99,14 km² Einwohner: 18.584 (2022) – 193,7 Einwohner/km²

„Bin einmal Bahn gefahren, das war grauenvoll“: Wie Reiche ihre Flüge nach Sylt rechtfertigen

Viele Menschen verbringen jedes Jahr ihren Urlaub auf der Nordseeinsel Sylt. Es lockt ein kilometerlanger Sandstrand, und auch abseits vom Touristen-Trubel gibt es auf Sylt einiges zu erleben. Aber mal eben für ein Wochenende mit dem Privatjet nach Sylt zu fliegen, um ein Buch zu lesen oder mit der Familie Kaffee zu trinken? Was absurd klingt, ist für viele Reiche ganz normal. In der sehenswerten „STRG_F“-Dokumentation werden einige Personen bei ihrer Ankunft am Flughafen Sylt befragt, warum sie ausgerechnet mit dem Privatjet angereist sind.

Schließlich sind gerade solche Kurzstreckenflüge extrem umstritten, die Linke forderte gar ein Verbot von Flügen im Privatjet. Doch für die befragten Reichen ist die Anreise im Privatflieger offenbar alternativlos. „Wir kommen aus Kassel, die Anreise mit dem Zug dauert zehn Stunden!“, erläutert eine junge Frau, die eben mit ihrem Vater im Privatjet angekommen ist. „Fliegen geht dagegen ganz schnell“. „Das Klima spielt für die Kurzstrecken, die wir fliegen, keine Rolle“, ergänzt der Papa noch.

Ein anderer Herr ist gerade mit dem Flugzeug aus Ganderkesee bei Bremen auf die Promi-Insel Sylt gekommen. Warum er denn nicht mit dem Zug angereist sei, wird er von dem Reporter gefragt. „Ich bin einmal von Westerland nach Hamburg mit dem Zug gefahren, das war grauenvoll. Die Bahn ist hier unter aller Sau“, entgegnet der Mann. Warum das so grauenvoll war? „Weil sie alte Waggons haben. Ich bin einmal damit gefahren und es war furchtbar“, so der ältere Herr aus Niedersachsen.

Mit dem Rad zum Flughafen gefahren: So beschönigen die Reichen ihre Klimabilanz

Der Sylt-Kurzurlauber, der mit dem Privatjet aus Ganderkesee angereist ist, hat aber auch Vorschläge parat, wie man etwas gegen den Klimawandel tun könnte: Mehr Zuhause bleiben und vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Er selbst würde zum Beispiel auch die Umwelt schonen, weil er jeden Tag das Fahrrad nutze. „Ich bin mit dem Fahrrad zum Flugplatz gefahren“, verkündet er stolz – und steigt auf Sylt in einen dicken Mercedes.

„Genau mein Humor“, kommentiert ein User auf YouTube diese Aussage. „Mit Fahrrad zum Privatjet - so geht Klimaschutz!“, schreibt ein anderer. Auch die Aktivisten der „Letzten Generation“ haben in diesem Sommer die Reichen im Visier: unter anderem mit einer Farbattacke auf einen Privatjet auf Sylt prangern sie die Auswirkungen von Luxus auf das Klima an. Denn auf die Kappe der reichsten 10 Prozent gehen in Deutschland mehr CO₂-Emissionen, als die ärmere Hälfte der Bevölkerung verbraucht, so die „STRG_F“-Doku.

Mit dem Fahrrad zum Flughafen: Wie Reiche sich ihre Klimabilanz schönreden. (24Hamburg-Montage) © imago

„Andere können für mich sparen“: Flug nach Sylt im Privatjet verbraucht CO₂-Budget für ein Jahr

Am umweltfreundlichsten wäre eine Anreise nicht nur zum Flughafen, sondern auf die Insel Sylt mit dem Fahrrad, aber dass man den Bahndamm nach Sylt nicht mit dem Rad befahren darf, musste auch ein Trainspotter aus Bayern kürzlich wieder erfahren. Somit ist die Bahn das klimafreundlichste Verkehrsmittel, um von Hamburg auf die Nordseeinsel zu gelangen. Auf der Strecke von Hamburg nach Westerland auf Sylt verbraucht eine Person etwa 17 Kilogramm CO₂, so die Recherche des NDR. Im Privatjet sind es etwa 70 Mal soviel, nämlich rund 1200 Kilogramm (1,2 Tonnen).

Zurzeit liegt der CO₂-Verbrauch jedes Deutschen laut Bundesumweltministerium bei 10,8 Tonnen. Das Budget, das jedem Deutschen zustehen würde, damit das Klimaziel erreicht werden kann, liegt deutlich darunter, nämlich bei weniger als einer Tonne pro Jahr und Kopf. Mit einem Flug von Hamburg nach Sylt ist also das CO₂-Budget für das gesamte Jahr bereits verbraucht. Das stört viele Reiche aber nicht. „Die Leute, nicht in den Urlaub fliegen, sparen ja für mich“, verkündet der 18-jährige Theo Stratmann in der STRG_F“-Dokumentation. Dem Rich-Kid aus Hamburg sei das Klima „ehrlich gesagt scheißegal“, der Klimawandel sei ja sowieso nicht mehr aufzuhalten. Da wolle er lieber „die letzte Zeit auf die Kacke hauen“.