Regierung und Kommunalverbände wollen weitere Aufnahmeplätze für Flüchtlinge schaffen

Ministerin Aminata Touré (Grüne) spricht über die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. © dpa

20000 weitere Flüchtlinge bis März? Ob es so kommt, weiß angesichts des Ukraine-Kriegs niemand, aber der Norden will zumindest Unterbringungskapazitäten in dieser Größenordnung schaffen. Bei der Unterstützung der Kommunen sind Finanzierungsfragen noch offen.

Kiel – Schleswig-Holstein will Kapazitäten für die Aufnahme von 20 000 weiteren Flüchtlingen bis März nächsten Jahres schaffen. „Das ist keine Prognose, die können wir im Moment nicht geben“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag nach einem Spitzentreffen von Regierung und kommunalen Landesverbänden unter Hinweis auf die Ungewissheiten des Ukraine-Kriegs.

Weitere Kapazitäten für Geflüchtete: Land und Kommunalverbände wollen aufstocken

Die 20 000 seien ein Szenario, eine Annahme, aber keine vom Land erwartete Zahl. Das Land will die Kapazitäten in seinen bestehenden Unterkünften um 1 500 auf insgesamt 7 000 Plätze aufstocken. Flüchtlinge sollen dort auch länger bleiben als bisher, vier Wochen statt zehn bis 14 Tagen. Die Kombination aus mehr verfügbaren Plätzen und einer längeren Verweildauer in den Landesunterkünften soll den Kommunen einen zusätzlichen Puffer verschaffen, um Wohnraum für die Flüchtlinge zu organisieren. Dieser ist derzeit vielerorts knapp.

Das Land folgt damit Wünschen aus den Kommunen, die von einer angespannten Situation sprechen. In den Landesunterkünften für Asylsuchende sind derzeit 1 800 Plätze frei, die künftig auch von ukrainischen Flüchtlingen belegt werden können, wenn sie nicht anderweitig unterkommen. Die Kommunen sollen auch leerstehende Liegenschaften des Landes nutzen können.

Das Land hat seit Jahresbeginn deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen als im Krisenjahr 2015, als 35 000 Schutzsuchende gekommen waren. Laut Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge waren es bis Ende September dieses Jahres rund 47 000 Menschen, davon gut 4 000 Asylsuchende und 43 000 Flüchtlinge aus der Ukraine.

„Wir haben heute keine Vereinbarung abgeschlossen, aber wir sind gut miteinander ins Gespräch gekommen“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) als Vertreter der Kommunen. Sollten in den nächsten fünf, sechs Monaten tatsächlich 20 000 weitere Menschen kommen, dann gebe es jetzt einen Teil der Antworten darauf, aber noch nicht alle.

„Wir haben heute als Landesregierung auf den Hilferuf der Kommunen reagiert“, sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). Entscheidend seien Pragmatismus und Flexibilität. Verwaltungsmitarbeiter und Menschen, die privat ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, seien überfordert. Das Gespräch mit den Kommunen sei sehr konstruktiv gewesen, sagte Touré. Zur Klärung offener konkreter Fragen wollen Land und Kommunen kurzfristig weitere Gespräche führen.