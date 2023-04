Prozessauftakt: Mord auf offener Straße in Heide

In Itzehoe steht ein 54-Jähriger vor Gericht. Der Mann hatte seine Ehefrau erschossen.

Itzehoe – Ein Mann springt im schleswig-holsteinischen Heide aus einem Auto und erschießt seine Ehefrau – vor den Augen des gemeinsamen 13 Jahre alten Sohnes. Am Freitag begann der Prozess gegen den 54-Jährigen Aserbaidschaner vor dem Landgericht Itzehoe. Angeklagt ist er wegen Mordes.

Staatsanwältin Maxi Wantzen warf ihm außerdem vor, seine Frau Monate vor der tödlichen Tat in der gemeinsamen Wohnung im sächsischen Chemnitz im März 2022 vergewaltigt zu haben. Sie habe sich letztlich aus Angst vor der körperlichen Überlegenheit ihres Mannes nur verbal gegen die Vergewaltigung gewehrt. Das Motiv für den tödlichen Schuss am 31. Oktober 2022 in Heide, wohin die 37 Jahre alte Frau mit ihrem Sohn in ein Frauenhaus geflüchtet war, sei die Anzeige wegen der Vergewaltigung gewesen, sagte Wantzen.

Die 37 Jahre alte Frau war mit dem Jungen auf einem Gehweg unterwegs, als neben ihr ein Fahrzeug hielt und der Angeklagte ausstieg. Er habe unvermittelt und aus nächster Nähe auf die Frau geschossen. Anschließend habe sich der Schütze zur Polizei fahren lassen und dort gestellt. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus.

Der Verteidiger des 54-Jährigen, Hermann Frank, sagte, anhand der Spurenlage und des Schusswinkels könnte es auch möglich sein, dass die Frau nach der Pistole gegriffen oder geschlagen habe und sich der Schuss dadurch löste. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass der Oberkörper der Frau vorgebeugt gewesen sei. Ihre Arme seien vorgestreckt gewesen. Der Schuss sei aus etwa 1,30 Meter Höhe aus der Neun-Millimeter-Pistole abgegeben worden und habe die Frau in den geöffneten Mund getroffen.

Der Angeklagte erklärt, seine Frau sei naiv gewesen

Der Angeklagte versteht und spricht Deutsch mit Einschränkungen. Immer wieder musste die Dolmetscherin bei einer Erklärung des Mannes unterstützend eingreifen. Der Vorsitzende Richter Johann Lohmann forderte die Dolmetscherin auf, die Anklage sicherheitshalber ins Russische zu übersetzen, nachdem der Angeklagte gesagt hatte: „Ich habe schon alles verstanden“.

„Ich bin kein Gewalttäter, kein schlechter Mensch“, beteuerte der 54-Jährige. Er sei streng zu seiner Familie gewesen, aber gerecht. So habe er zum Beispiel seinem Sohn verboten, zu viele Süßigkeiten zu essen. Seine Frau habe angefangen, täglich zu viel Alkohol zu trinken. Das habe er unterbinden wollen, weil bereits ihre Mutter an den Folgen von Alkoholmissbrauch gestorben war. Er nannte seine Frau liebevoll, aber naiv.

Die vorgeworfene Vergewaltigung stritt der schlanke Mann in dunkelblauem Hemd und Sakko, mit kurzen grauen Haaren und Brille ab. „Das war keine Vergewaltigung.“ Es gebe „interessierte Personen“, die ihn in einem „schlechten Licht“ zeigen wollten. Er habe manchmal mit seiner Frau gestritten, sie aber nie mit der Faust geschlagen, nur geohrfeigt.

Nach Heide sei er gefahren, um Frau und Sohn nach Hause zu holen. Die Waffe mitzunehmen, sei eine große Dummheit gewesen. Einen vermuteten Nebenbuhler hätte er auch ohne Waffe bestrafen können. „Was passiert ist, ist ein schweres Unglück“, sagte der Angeklagte. „Ich habe meine Frau verloren. Ich habe einen großen Fehler gemacht.“

Inhaltliche Nachfragen des Gerichts wollte der 54-Jähriger am ersten Tag nicht beantworten. Der Prozess soll am 4. Mai mit der Beweisaufnahme fortgesetzt werden.