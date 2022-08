Keine Verlängerung für Protestcamp der Punks auf Sylt

Kreis hat entschieden

+ © Dagmar Schlenz Der Kreis Nordfriesland hat eine Verlängerung des Protestcamps der Punks vor dem Rathaus von Westerland auf Sylt abgelehnt. © Dagmar Schlenz

Punks hatten vor dem Rathaus von Westerland auf Sylt ein Protestcamp errichtet. Jetzt müssen sie ihr Lager räumen – eine Verlängerung wurde abgelehnt.

Westerland/Sylt – Seit Ende Juli 2022 stehen nun schon Zelte in dem kleinen Park vor dem Rathaus von Westerland auf Sylt. Punks und linke Aktivisten haben dort ein Protestcamp errichtet, in dem sie unter anderem für bezahlbaren Wohnraum demonstrieren. Eine Verlängerung des Camps bis Anfang Oktober wurde vom zuständigen Kreis Nordfriesland abgelehnt. Jetzt müssen die Bewohner den Park bis zum 1. September räumen.

Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, begrüßt die Entscheidung der Versammlungsbehörde. „Ich bin für die Entscheidung des Kreises sehr dankbar und erfreut – wir Sylter können in dem Protestcamp eigentlich von Anfang an keine Demonstration erkennen.“ Er kündigt an, das Camp würde mithilfe der Polizei geräumt werden, sollten die Bewohner es nicht freiwillig auflösen.