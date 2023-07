Polarlichter über Norddeutschland sichtbar – wenn alle Bedinungen stimmen

Von: Marvin Köhnken

In Norddeutschland ist in der Nacht auf Freitag die Chance vorhanden, Polarlichter zu sehen. Grund ist eine massive Sonneneruption.

Kiel/Hamburg/Bremen – Ein geomagnetischer Sturm ist auf dem Weg zur Erde. In der Nacht auf Freitag, 21. Juli, ist deshalb in Norddeutschland die Chance vorhanden, Polarlichter zu sehen. Je nach tatsächlicher Größe des Sturms könnte das Himmelspektakel bei klarem Wetter sogar bis Köln und Berlin sichtbar sein.

Eine massive Eruption der Sonne, die den Sturm verursacht, ereignete sich laut Informationen von The Wheather Channel am Dienstag, 18. Juli. Sichtbar sollen die daraus resultierenden Polarlichter am Donnerstag und Freitag zwischen 17 und 2 Uhr nachts sein. Am wahrscheinlichsten ist es demnach, dass der geomagnetische Sturm moderat ausfällt und vor allem in Schleswig-Holstein am frühen Freitagmorgen sichtbar sein wird.

Polarlichter in Deutschland möglicherweise nur im hohen Norden sichtbar

Mit einer sehr geringeren Chance sind die Polarlichter infolge einer höheren Intensität des Sturms aber auch in einem Gebiet zu sehen, das nördlich einer geschwungenen Linie von Köln und Berlin liegt. Somit würde sich das für Polarlicht-Fans interessante Gebiet vor allem auf den Nordwesten der Republik erstrecken.

Spektakuläre Aufnahmen wie diese aus Jerichow im Landkreis Jerichower Land zeigen Polarlichter aus dem Februar 2023. (Archivbild) © Cevin Dettlaff/dpa

Viel wahrscheinlicher sei es laut Angaben des Hamburger Planetariums aber, dass die markanten Lichter nur im äußersten Norden Deutschlands zu sehen sein werden. Wolken und das Licht der Städte und Ortschaften – allen voran Hamburg – machen eine Sichtung mit bloßem Auge schon sehr unwahrscheinlich, erklärte Planetarium-Sprecherin Mariana Wagner dem Hamburger Abendblatt.

Mit dem Auge sichtbare Polarlichter gab es in Deutschland zuletzt im Februar und März 2023

In Deutschland sind Polarlichter zuletzt im Februar und März 2023 gut zu sehen gewesen. Damals konnte unter anderem die Menschen in der Region Bremen mit bloßem Auge das Phänomen am Himmel beobachten. Normalerweise sind in Deutschland hochauflösende Kameras nötig, um eine dann nur sogenannte fotografische Sichtung zu erleben. Solch eine war zuletzt in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni in Deutschland möglich, dokumentiert die Website www.polarlicht-vorhersage.de.