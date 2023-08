Nächte der Perseiden im August: Sternschnuppen über Norddeutschland und Sylt

Von: Dagmar Schlenz

Die Perseiden sind ein kosmisches Schauspiel, das viele Menschen fasziniert. Wann und wo man die Sternschnuppen über Norddeutschland und Sylt sehen kann.

Sylt/Norddeutschland – Für viele Menschen sind sie das absolute Sommer-Highlight: die Perseiden. Der jährlich etwa zur gleichen Zeit wiederkehrende Meteorstrom sorgt zuverlässig für jede Menge Sternschnuppen am Nachthimmel. Diese werden – wenn der Himmel klar ist – in diesem Jahr besonders gut sichtbar sein. „Die Bedingungen für die Beobachtung des alljährlichen Meteorschauers sind ideal“, so Dr. Björn Voss, Direktor des Planetarium Hamburg.

Himmelsphänomen: Perseiden Ursprung: Meteorstrom des Kometen Swift-Tuttle Entdeckung: 1862 Zeitraum: erste Augusthälfte

Nacht der Perseiden: Wann die Sternschnuppen ihren Höhepunkt erreichen

Grundsätzlich rasen Sternschnuppen in jeder Nacht über den Himmel, aber man muss schon viel Glück haben, um den Blick auf eine zu erhaschen. Bei einem Meteorschauer wie den Perseiden stehen die Chancen deutlich besser. Aber wann genau sind die Perseiden im August am besten zu sehen? Das kosmische Spektakel erreicht in der Nacht vom 12. zum 13. August 2023 seinen Höhepunkt, ist aber auch schon in den Nächten zuvor sichtbar. Samstagnacht zaubern dann stündlich zahlreiche Sternschnuppen helle Bahnen an den Nachthimmel.

Die ersten Ausläufer der Perseiden waren bereits ab dem 17. Juli am Nachthimmel sichtbar. Mitte August erreicht der Sternschnuppenschauer über Deutschland seinen Höhepunkt und lockt zahlreiche Sterngucker ins Freie. Eine Bedingung für die Beobachtung der Sternschnuppen ist natürlich Dunkelheit. Auf der Nordseeinsel Sylt geht die Sonne am 12. August um 21:07 Uhr unter, in Kiel an der Ostsee bereits um 20:57 Uhr. Ab Sonnenuntergang sind die ganze Nacht über Sternschnuppen am Firmament sichtbar.

Sternschnuppen über Norddeutschland: Mitte August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

„Die meisten Sternschnuppen kann man gegen 3 Uhr morgens entdecken“, prognostiziert Dr. Voss vom Planetarium Hamburg. Nach ihrem Höhepunkt am 12. August nimmt die Menge und Häufigkeit der Sternschnuppen stetig ab. Um den 24. August entfernt sich die Laufbahn der Erde wieder vom Kometen Swift-Tuttle und damit auch vom Meteorschauer der Perseiden.

Perseiden über Norddeutschland: Wo man sie auf Sylt und an der Westküste gut sehen kann

In diesem Sommer liegt der Höhepunkt der Perseiden denkbar günstig, nämlich kurz vor Neumond. Während im vergangenen Jahr noch der Mond die Nacht erhellt hatte, stand der Supermond in diesem Jahr bereits Anfang August über Norddeutschland. Es wird also richtig dunkel um den 12. August 2023 – was wichtig ist, um die Lichtspuren erkennen zu können. Bleibt die Frage, wo man die Perseiden am Himmel am besten sehen kann. „Am besten sind die Sichtverhältnisse auf dem Land, fern der Lichter der Stadt“, so Dr. Voss vom Planetarium Hamburg.

Dunkelheit und freie Sicht auf den Nachthimmel bietet sich beispielsweise an der gesamten Westseite der Nordseeinsel Sylt sowie auf dem Lister Ellenbogen. Auch auf den anderen Nordseeinseln wie Pellworm ist besonders die Westseite ein guter Standort für die Beobachtung von Sternschnuppen. Auf dem Festland bietet der Leuchtturm von Westerhever eine tolle Kulisse für das Himmelsspektakel. Und die Wettervorhersage verspricht zumindest bisher für die Nacht vom 12. auf den 13. August neben einigen Wolken auch klare Abschnitte bei Temperaturen um 16 Grad.

Bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde: Perseiden auch im Landesinnern und an der Ostsee

Um in Norddeutschland die Perseiden sehen zu können, muss man nicht extra mit dem Deutschlandticket nach Sylt oder an die Westküste reisen. Auch im Landesinnern kann man abseits der Städte die Sternschnuppen am Nachthimmel gut beobachten. Wichtig ist, sich einen dunklen und möglichst auch etwas erhöhten Standort zu suchen. „Im besten Fall kann man gut 60 Sternschnuppen in der Stunde sehen“, schwärmt Dr. Voss vom Planetarium Hamburg. Auch in der Stadt an der Elbe lassen sich an einzelnen Orten besonders viele Sternschnuppen entdecken.

So lädt zum Beispiel die Volks- und Schulsternwarte Tornesch Hobby-Astronomen am 12. August 2023 zum gemeinsamen Betrachten der Perseiden ab 19 Uhr auf das Gelände Baumschule Sander. An der Ostsee ist die Insel Fehmarn einer der besonders gut geeigneten Orte zum Sternschnuppen-Schauen. Dunkelheit und Ruhe findet man zum Beispiel beim Naturschutzgebiet Wallnau auf der Westseite der Insel.