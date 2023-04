Parteien suchen Kandidaten

Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl drängen sich nicht unbedingt auf.

Demokratie lebt vom Mitmachen. Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai sind Tausende Plätze in Gemeinderäten, Stadtvertretungen und Kreistagen zu besetzen. Für die Parteien ist es zum Teil nicht leicht, Kandidaten zu finden

Kiel – Johannes Carstens ist ein erfahrener Kommunalpolitiker in Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Am 14. Mai tritt der 66-Jährige ehemalige Landwirt noch einmal für die Aukruger Interessengemeinschaft (AI) an. Er versuche, neue Leute anzuwerben. „Man braucht ein bisschen Zeit, die soll man erst mal haben“, nennt Carstens einen Grund für die kommunalpolitische Zurückhaltung vieler Menschen. Aktuell stellt die AI 3 von 20 Gemeindevertretern. Sie hat eine Liste mit neun Kandidaten aufgestellt, darunter vier neue.

Carstens persönliche Erfahrungen sind überwiegend gut. „Respekt untereinander auch bei unterschiedlichen Meinungen ist eigentlich immer vorhanden.“ Einen Shitstorm in den sozialen Medien habe er noch nicht erlebt. „Politik ist eine Dienstleistung am Volk. Irgendjemand muss ja politische Entscheidungen treffen für die Gemeinde.“

In den größeren Städten des Landes finden die Parteien nach Angaben des Kieler Politik-Professors Wilhelm Knelangen in der Regel ausreichend Kandidaten. „Anders sieht das teilweise auf dem Land aus.“ Dort hätten Parteien und auch Wählergemeinschaften Schwierigkeiten, gerade jüngere Menschen zu finden. Insgesamt sei ehrenamtliches Engagement für viele Menschen nicht mehr attraktiv. Ein kommunales Ehrenamt sei mit einer Menge Arbeit, Stress und auch Anfeindungen verbunden. „Da ist es viel einfacher, zu Hause zu sitzen und eine private Meinung zu haben.“

Ein Problem können auch die Sozialen Medien sein. „Dass man öffentlich zur Rede gestellt wird und ganz schnell reagieren soll, ist für viele Leute eine große Herausforderung.“ Bei der Nutzung der Sozialen Medien leidet nach Knelangens Ansicht manchmal das Verständnis, dass der Andere auch recht haben könnte.

Das Echo aus der Gemeinde könne heutzutage viel schneller kommen und Vorwürfe könnten ohne jedes Maß sein. „Da sind die Erwartungen an Menschen, die das ehrenamtlich machen, viel zu groß.“ Über Gemeindevertreter werde gesprochen, als ob sie bezahlte Amtsträger wären. Dabei hätten sie sich zur Verfügung gestellt, um das Beste für die Gemeinde zu erreichen, sagt der Politologe. „Das kann entmutigend sein.“

Knelangen betont, dass es um die kommunale Selbstverwaltung gehe und die Gemeindevertretungen zu Unterstützung und zur Kontrolle der Verwaltung da seien. Alle, die nicht wollen, dass hinter verschlossenen Türen nach Papierlage entschieden wird durch die Verwaltung, sollten sich nach Knelangens Überzeugung dafür einsetzen, dass es eine Gemeindevertretung von Ehrenamtlichen gibt. „Ein Wegfall der ehrenamtlichen Ebene wäre ein riesen Problem.“

Die Beteiligung an Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein ist in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen auf zuletzt 47 Prozent. Aus Knelangens Sicht kann sich eine Art Teufelskreis ergeben, wenn es den Parteien nicht mehr gelingt, eigene Listen in den Gemeinden aufzustellen. Wenn es nur noch eine Liste gebe, auf der jeder kandidieren könne, „dann fragen sich vielleicht auch viele Menschen, was habe ich eigentlich für eine Wahl“.

Die CDU tritt nach Angaben von Landesgeschäftsführer Tim Albrecht mit etwa 500 Listen und rund 6 200 Kandidaten an, das entspricht etwa den Zahlen von 2018. „Der Schlüssel dazu liegt in den Verbänden vor Ort, weil das politische Engagement häufig davon getragen wird, dass man etwas gemeinsam für die Gesellschaft unternimmt“, sagt Albrecht. Daher sei es wichtig, dass die Engagierten den häufigen persönlichen Austausch suchen.

Die SPD hat auf ihren mehr als 300 Listen rund 5 000 Kandidaten. Das sind etwa 1 000 Frauen und Männer weniger als 2018. „Wir arbeiten in den kommunalen Fraktionen immer offen für Interessierte“, sagt die Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Besonders vor Kommunalwahlen gebe es Fortbildungen und Seminare für viele Interessierte, um sie fit für die neuen Aufgaben zu machen. Landesgeschäftsführer

Die Grünen erleben nach Angaben der Landesvorsitzenden Anke Erdmann eine positive Entwicklung. In mehr als 140 Kreisen und Kommunen tritt die Partei mit eigenen Listen und rund 1 500 Kandidaten an, 40 Listen mehr als vor fünf Jahren und etwa fast doppelt so viele Bewerber.

Politische Anfeindungen hätten sich seit der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine zum Teil verändert. Hauptsächlich handele es sich um Sexismus, Transfeindlichkeit und Kriegstreiberanfeindungen, sagt die Grünen-Vorsitzende.

FDP-Landesgeschäftsführer Jan Voigt berichtet von sehr unterschiedlichen Rückmeldungen aus Verbänden. Mancherorts gebe es Schwierigkeiten, aus anderen Kommunen und Kreisen sei zu hören, „dass viele Kandidatinnen und Kandidaten geradezu darauf brennen, für die FDP antreten zu können“.

Der Südschleswigsche Wählerverband SSW tritt nach Angaben des Landesvorsitzenden Christian Dirschauer mit mehr als 600 Kandidaten in 64 Gemeinden, Städten und Kreisen an.

Die Linke plant nach Angaben von Landesgeschäftsführer Björn Thoroe in 13 von 15 Kreisen und einer Reihe von Städten und Gemeinden anzutreten. Die Tendenz sei leicht abnehmend. Insgesamt seien es rund 400 Kandidaten.

Die AfD tritt nach Angaben des stellvertretenden Landesvorsitzenden Volker Schnurrbusch in rund einem Dutzend Gemeinden mit etwa 75 Kandidaten an. dpa