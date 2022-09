Weissenhäuser Strand: Auto verfehlt nur knapp großen Baum

Von: Arne Jappe

Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem Dickicht von Sträuchern ziehen, damit die Einsatzkräfte die Batterie abklemmen konnten. © Arne Jappe

Schwerer Verkehrsunfall am heutigen Sonntagmittag zwischen dem Ferienpark Weissenhäuser Strand und Oldenburg. Kurz hinter dem Ortsschild kam der Fahrer von der Straße ab und knallte in einen Straßengraben.

Weissenhäuser Strand – Dabei verletzten sich alle Insassen, die Eltern und ihre beiden Kinder, leicht. Alle kamen in nah gelegene Krankenhäuser. Nach ersten Informationen soll der Fahrer einen medizinischen Notfall gehabt haben. Genauere Ermittlungen nahm die Polizei noch am Unfallort auf.

Glück im Unglück kann man wohl sagen. Denn als am Sonntagmittag der Fahrer aus Ostholstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, da schoss das Auto förmlich in den Straßengraben, schrammte nur knapp an einem großen Baum vorbei und blieb dann letztendlich im Graben stehen. Sofort herbeigeeilte Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Die Leitstelle in Bad Oldesloe löste daraufhin Großalarm für die Feuerwehren aus Oldenburg und der Gemeinde Wangels aus.

Als einer der ersten war Einsatzleiter Andreas Maeke von der Feuerwehr Oldenburg vor Ort. „Vor Ort stellte sich zum Glück heraus, dass niemand eingeklemmt war“, sagte Maeke. Denn die Leitstelle alarmierte unter dem Stichwort „VU - Personen klemmen“ die Feuerwehren und den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Auch zahlreiche Einsatzkräfte vom Rettungsdienst eilten zum Unglücksort. „Es gab vier verletzte Personen, darunter zwei Kinder“, erklärte Maeke. Alle Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Informationen hatte der Fahrer einen medizinischen Notfall, und dies löste den schweren Unfall aus.

Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem Dickicht von Sträuchern ziehen, damit die Einsatzkräfte die Batterie abklemmen konnten. Die weitere Bergung erledigte dann ein Abschleppunternehmen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Straße voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Oldenburg und der Gemeinde Wangels waren mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen und drei Notärzten an der Einsatzstelle zugegen. Die Polizei ermittelt nun abschließend die genaue Unfallursache.