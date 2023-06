Wangels: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B 202 in Hohenstein

Von: Hans-Jörg Meckes, Arne Jappe

Am Sonntagabend verunfallte ein Motorradfahrer auf der B 202 tödlich. Er war mit einem Seat Leon beim Wangelser Ortsteil Hohenstein bei der Kreuzung Richtung Farve zusammengestoßen. © Arne Jappe

Im Wangelser Ortsteil Hohenstein ist am Sonntagabend auf der B 202 ein Motorradfahrer mit einem Seat Leon zusammengestoßen. Er starb noch am Unfallort.

Wangels – Am Sonntagabend (11. Juni) kam es gegen 20.10 Uhr auf der Bundesstraße 202 im Wangelser Ortsteil Hohenstein zu einem Verkehrsunfall, der für einen Motorradfahrer tödlich endete. Nahezu ungebremst krachte er mit seiner Harley Davidson in einen abbiegenden Seat Leon. Dabei zog sich der Biker aus Dänemark so starke Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Pkw stand völlig demoliert in der Einfahrt Richtung Farve. Davor lag das Motorrad, ebenfalls völlig zerstört. Ein Helm lag daneben, der Aufprall muss heftig gewesen sein. Der Motorradfahrer war anfangs nicht auffindbar, nach kurzer Suche der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei wurde er in einem Graben neben der Bundesstraße gefunden. Der Fundort war etwa zehn Meter entfernt von der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann.

Rettungshubschrauber flog zur Einsatzstelle

Kurze Zeit später war der zwischenzeitlich alarmierte Rettungshubschrauber „Christoph 12“ an der Unfallstelle eingetroffen. Mit mehreren Einsatzkräften kämpften die Retter nun um das Leben des 52-Jährigen. Nach der Rettung aus dem Graben durch Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Mann in den Rettungshubschrauber gebracht. Dort verstarb er aber kurze Zeit später. Die Verletzungen waren so stark, dass der Einsatz von den Rettungskräften und Notärzten ihm am Ende nicht mehr das Leben retten konnte.

Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, ließ die Polizei einen Gutachter zur Einsatzstelle alarmieren. Er nahm akribisch die Unfallstelle in Augenschein und rekonstruierte den Unfallhergang.

Der 24-jährige Fahrer des Seat Leon aus dem Kreis Plön und seine 23 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, die ambulant versorgt werden konnten. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei waren der Fahrer des Seat und seine Beifahrerin auf der B 202 aus Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Kiel unterwegs. Im Kreuzungsbereich der L 216 beabsichtigte der Mann, nach links in Richtung Wangels abzubiegen. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden und Vorfahrt habenden Motorradfahrer zusammen. Der Kradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Inwieweit die tiefstehende Sonne ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei in Oldenburg.

Sachschaden von 30.000 Euro

Die Feuerwehr nahm laut Gemeindewehrführer Frank Wohlert Betriebsstoffe auf, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei den Rettungsmaßnahmen. Ein Abschleppunternehmen musste die beiden Fahrzeuge bergen. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro, informierten die Beamten. Die Straße war laut Polizei für etwa zwei Stunden voll gesperrt, im Anschluss wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.