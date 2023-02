VR-Bank zwischen den Meeren: Bausparverträge sind wieder in Mode

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Vorstand der VR-Bank zwischen den Meeren besteht aus Stefan Frahm (v.l.), Dr. Rainer Bouss, Lars Nissen und Dirk Dejewski. © Hans-Jörg Meckes

Die VR-Bank zwischen den Meeren stellte kürzlich ihre Jahresbilanz vor. Bei Depotkunden und Bausparverträgen konnte die Bank in Ostholstein punkten.

Lensahn – Ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die VR-Bank Ostholstein Nord-Plön und die VR-Bank zwischen den Meeren in Neumünster fusioniert sind. Die Bank heißt jetzt VR-Bank zwischen den Meeren. Stefan Frahm, Dr. Rainer Bouss, Lars Nissen und Dirk Dejewski bilden den Vorstand und blickten am Verwaltungssitz in Lensahn auf die Bilanz des vergangenen Jahres zurück.

Seit der Fusion am 1. Juli 2022 habe sich in allen Bereichen der jetzt gemeinsamen Bank viel bewegt, sagt Lars Nissen. „Ziel der Angelegenheit ist es, eine neue Leistungsfähigkeit der Bank zu entwickeln, das ist uns ganz gut gelungen. Nichtsdestotrotz ist gerade im Bankinternen noch viel zu tun und noch nicht alles optimal.“ Nissen betonte, dass die Rahmenbedingungen mit der hohen Inflation momentan deutlich erschwert seien. „Das betrifft unsere Kunden auch massiv.“ Dennoch sei das Vorhaben, dass zwei kleinstädtische und ländliche Banken von der Mitte Schleswig-Holsteins bis an die Küste zusammengewachsen sind, sehr gut umgesetzt worden, findet das Vorstandsmitglied.

Einer der größten Vorteile liege auf der Hand: Kredite. „Größere und komplexere Kreditwünsche konnten wir auf Schlag bedienen“, so Nissen. Bestehende Kunden könne die Bank nun deutlich weiter begleiten. Gerade an der Küste würden die großen Wirtschaftsthemen in der Windkraft sowie in der Hotellerie und Gastronomie liegen. „Hier haben wir sehr gute Erfolge als fusionierte Bank.“

Viele Depotkunden und Bausparverträge

„Wir sind mit dem Fusionsjahr 2022 sehr zufrieden und blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück“, sagt Dirk Dejewski. Obwohl es sich beim Jahr 2022 mit den gestiegenen Energiekosten, den Inflationsraten und Zinsen um eines der schlechtesten Börsenjahre seit langem handelte, sei die VR-Bank vor allem mit dem direkten Kundengeschäft sehr zufrieden. „Wir konnten die Wertpapierbestände weiter ausbauen und über 1200 neue Depotkunden gewinnen“, freute sich Dejewski. Besonders erfreulich entwickelte sich zudem das Bausparen, das in Zeiten steigender Zinsen mit der Möglichkeit der Zinssicherung für die Zukunft wieder zunehmend nachgefragt werde. „Der klassische Bausparvertrag erfährt eine echte Renaissance“, so Dejewski. Knapp 150 Millionen Euro setzte die VR-Bank vergangenes Jahr mit neuen Bausparverträgen um.

41 Millionen Euro Verluste am Kapitalmarkt

Nicht gut lief es für die Bank an den Kapitalmärkten, wo sie mit Wertpapieren 41 Millionen Euro Verluste machte, erklärte Nissen. „Wir haben glücklicherweise als Bank immer darauf geachtet, stille Reserven zu haben, das kommt uns hier in diesem Fall sehr entgegen.“ Die seien zum Jahresende 2022 auf 60 Millionen Euro gestiegen. Zusätzlich sei die Zinssicherung der Bank so gut gelaufen, dass daraus acht Millionen Euro erlöst wurden.

Die VR-Bank zwischen den Meeren möchte vier Filialen künftig zusammenlegen. „Zum 31. März werden die Standorte Plön und Ascheberg vereint, weiterhin verbindet sich der Standort Einfeld mit der Filiale Tungendorf. Die Kundenbestände aus Wahlstedt verschmelzen ab 17. April mit der Filiale Bad Segeberg. Schließlich wird der Standort Wankendorf zum 28. April mit der Filiale Bornhöved zusammengelegt“, erklärte Dejewski. Die Kunden seien mit einem Schreiben darüber informiert worden. Der Vorstand betonte, dass die Bank für die Kunden in den benachbarten Filialen in Bad Segeberg, Bornhöved, Plön und Tungendorf weiterhin erreichbar sei.