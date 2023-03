Überfall mit Machete in Grömitz: Drei mutmaßliche Täter ermittelt

Von: Hans-Jörg Meckes

Die Polizei hat drei mutmaßliche Täter zum Überfall auf eine Kneipe mit einer Machete ermittelt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In der Nacht vom 11. auf den 12. März kam es in Grömitz zu einem Überfall auf eine Kneipe mit einer Machete. Dazu konnte die Polizei nun zwei weitere mutmaßliche Täter ermitteln.

Grömitz – Kürzlich haben zwei Männer in Grömitz eine Kneipe mit einer Machete überfallen. Während der 20-jährige Täter, der mit der Machete die Kneipe lief, von der Polizei verhaftet wurde, blieb sein Komplize, der draußen vor dem Eingang wartete, unerkannt. Doch nun hat die Neustädter Kriminalpolizei auch ihn sowie einen dritten mutmaßlichen Mittäter ermittelt.

Bei dem Mittäter, der an der Tür wartete, handelt es sich um einen 23-jährigen Ostholsteiner. Ersten Erkenntnissen zufolge suchte er mit dem Haupttäter das Lokal auf, verweilte jedoch vor der Eingangstür, um aufzupassen. Als er bemerkte, dass der 20-Jährige, der den eigentlichen Überfall ausführte, von den Gästen überwältigt wurde, ergriff er die Flucht.

In der Nähe wartete ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 33 Jahren mit seinem Dacia Duster. Beide entkamen zunächst unerkannt.

Während der Durchsuchung in den Wohnungen der beiden Tatverdächtigen am letzten Freitagmorgen hat die Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet wird. Nach der Durchsuchung wurden die Täter entlassen. Sie müssen sich jetzt dafür verantworten, dass die Polizei sie verdächtigt, sich an einer räuberischen Erpressung beteiligt zu haben.