Timo Gaarz als Ostholsteins neuer Landrat vereidigt

Von: Hans-Jörg Meckes

Timo Gaarz leistet vor dem Kreistag seinen Amtseid als Landrat im Beisein von Harald Werner und Reinhard Sager. © Hans-Jörg Meckes

Timo Gaarz ist heute in Eutin als Landrat des Kreises Ostholstein ernannt und vereidigt worden. Sein Amt wird der Heiligenhafener am 3. Juli antreten.

Eutin – Der Heiligenhafener Timo Gaarz (CDU) wird am 3. Juli sein Amt als Ostholsteins neuer Landrat antreten. Am heutigen Dienstag hat er vor den Mitgliedern des Kreistages in Eutin seinen Amtseid geleistet und wurde zum neuen Landrat ernannt.

Gaarz bedankte sich für den großen Vertrauensbeweis der Kreistagsmitglieder, die ihn am 14. Februar dieses Jahres zum Landrat gewählt haben (wir berichteten). Er habe sich vorgenommen, Ostholstein sichtbarer und fest für die Zukunft zu machen. „Mein Handeln soll verlässlich und berechenbar sein“, betonte Gaarz bei seiner Rede im Kreishaus.

Besonders dankte er seinem Vorgänger Reinhard Sager (CDU), unter dem er bislang stellvertretender Landrat war und der das Amt nach 22 Jahren nicht weiter ausüben wird. „Du hast dich um deine Heimat und deinen Kreis verdient gemacht“, sagte Gaarz.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) überbrachte in Eutin die Grüße der Landesregierung an den vereidigten Landrat Timo Gaarz. © Hans-Jörg Meckes

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) überbrachte die Glückwünsche der Landesregierung. „Es ist immer wieder schön, wenn jemand, der so tief in seiner Heimat verwurzelt ist, Verantwortung übernimmt“, merkte die Ministerin an. Gaarz kenne die Arbeit in der Verwaltung genauso wie die Kommunalpolitik im Kreis aus zahlreichen verantwortungsvollen Positionen. „Ostholstein ist deine Heimat, du bist hier geboren, aufgewachsen und lebst gemeinsam mit deiner Familie hier.“ Sütterlin-Waack freue sich auf die Zusammenarbeit mit Gaarz und versicherte ihm, dass die Türen im Innenministerium immer weit geöffnet seien.

„Jetzt wechseln Sie sozusagen die Seiten“, merkte Kreispräsident Harald Werner an und bezog sich damit auf Gaarz‘ Wechsel von der ehrenamtlichen Selbstverwaltung als Mitglied des Kreistages zum Chef der hauptamtlichen Verwaltung des Kreises. „Für das Amt des Landrates bringen Sie die besten Voraussetzungen mit“, würdigte Werner Gaarz‘ bisherige Positionen als stellvertretender Landrat und als CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag.