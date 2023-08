Radeln für das Klima: Aktion startet am 3. September

Klimaschutzmanagerin Leslie Matthiesen (l.) und Landrat Timo Gaarz blicken dem „Stadtradeln“ mit Freude entgegen und rufen zum Mitmachen auf. © Kreis Ostholstein

Am 3. September beginnt in Ostholstein das „Stadtradeln“. In ganz Deutschland werden die fahrradaktivsten Kommunen gekürt.

Ostholstein – Am Sonntag (3. September) fällt in Ostholstein der Startschuss für das diesjährige „Stadtradeln“. Während des dann folgenden Aktionszeitraums bis zum 23. September sind alle Teilnehmer eingeladen, das Auto stehen zu lassen und sich möglichst oft auf das Fahrrad zu schwingen.

Die gefahrenen Fahrradkilometer können per Stadtradeln-App getrackt oder über ein Onlineformular eingetragen werden. Die Kilometer fließen für Ostholstein und gegebenenfalls zusätzlich für die eigene Gemeinde oder Stadt in die internationale Wertung ein.

Deutschlandweit werden das fahrradaktivste Kommunalparlament, die Kommune mit den meisten Radkilometern sowie die besten Newcomerkommunen gekürt. Da Klimaschutz nur gemeinsam geht, wird auch beim „Stadtradeln“ gemeinsam in selbst gegründeten Teams mit Familie, Freunden, Vereinsmitgliedern, Kolleginnen und Kollegen oder in offenen Teams der eigenen Kommune gefahren.

Ostholsteins Landrat Timo Gaarz freut sich über diese Aktion und ruft alle, die im Kreis Ostholstein wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, zum Mitradeln auf: „Ob kurze Strecken zum Einkaufen und zur Arbeit oder etwas längere Strecken mit dem E-Bike oder in der Freizeit. Ostholsteins schöne Landschaft lädt zum Radfahren ein. Nicht ohne Grund kommen viele Radreisende gerne zu uns.“

Der Kreis Ostholstein vergibt dieses Jahr zudem Preise an die radaktivsten Ostholsteiner Firmenteams. „Motivieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen und fahren Sie gemeinsam Rad. Jeder Weg zählt, ob beruflich oder privat, ob elektrisch unterstützt oder durch pure Muskelkraft“, verkündet Landrat Gaarz. Gezählt werden alle eingetragenen Fahrradkilometer im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 3. bis 23. September. Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort nach möglichen gemeinsamen Fahrradtouren oder anderen Aktionen zu erkundigen.

„Der Versuch, möglichst viele Kilometer zu sammeln oder einfach Spaß am Radfahren zu haben und sich an den Erfolgen der anderen zu freuen, macht für mich das ‚Stadtradeln‘ aus“, verrät Leslie Matthiesen, Klimaschutzmanagerin beim Kreis Ostholstein, und verdeutlicht so ihre Motivation und Begeisterung für die Aktion.

Gemeinsam mit dem Kreis Ostholstein nehmen neben Heiligenhafen folgende Städte und Gemeinden im Kreisgebiet an der Kampagne teil: Bad Schwartau, Eutin, Fehmarn, Malente, Neustadt, Oldenburg, Ratekau, Stockelsdorf, Scharbeutz und Timmendorfer Strand. In Schleswig-Holstein wird die Kampagne vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gefördert.

Mehr Informationen gibt es unter stadtradeln.de/kreis-ostholstein/ oder bei der Klimaschutzmanagerin Leslie Matthiesen unter 04521 788271 oder per E-Mail an l.matthiesen@kreis-oh.de.