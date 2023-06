SPD Ostholstein: Freitag-Ehler und Dürbrook bleiben Vorsitzende

Teilen

Die wiedergewählten Vorsitzenden des SPD-Kreisverbands Ostholstein Gabriele Freitag-Ehler und Niclas Dürbrook. © SPD-Kreisverband Ostholstein

Gabriele Freitag-Ehler und Niclas Dürbrook wurden auf dem Kreisparteitag der SPD Ostholstein als Vorsitzende bestätigt. Auch die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli war zu Gast.

Neustadt – Kein Wechsel an der Doppelspitze der SPD Ostholstein. Auf dem Kreisparteitag am Sonnabend wählten rund 60 Delegierte Gabriele Freitag-Ehler aus Gremersdorf und Niclas Dürbrook aus Süsel als Kreisvorsitzende wieder. Beide hatten keine Gegenkandidaten.

„Die vergangenen zwei Jahre waren für die SPD Ostholstein eine extrem anstrengende Zeit. Drei Wahlkämpfe in kurzer Zeit haben den Kreisvorstand und die Ortsvereine gefordert. Nun wird es Zeit, wieder stärker die inhaltliche Arbeit und Angebote für die Mitglieder in den Blick zu nehmen“, so der Landtagsabgeordnete Niclas Dürbrook, der den Delegierten für die Wiederwahl dankte.

Im neuen Kreisvorstand bleibt Burkhard Klinke aus Bosau stellvertretender Kreisvorsitzender. Neue stellvertretende Kreisvorsitzende ist Kreistagsabgeordnete Astrid Steffen aus Süsel. Den Vorstand komplettieren Schatzmeister Andreas Hillesheim (Malente), Schriftführer Björn Frohne (Bad Schwartau) und die Beisitzerinnen und Beisitzer Ute Behrens (Neustadt), Wolfgang Klein (Sierksdorf), Jens Puschmann (Lensahn), Angela Hüttmann (Schönwalde), Christian Hartmann (Oldenburg), Susanne Ritter (Malente) und Hermann Greve (Neustadt).

Serpil Midyatli zu Gast bei der SPD Ostholstein

„Ich freue mich auf die Arbeit mit dem neuen Kreisvorstand. Gemeinsam mit der Kreistagsfraktion, unseren Abgeordneten und den Ortsvereinen wollen wir nun mit voller Kraft für mehr soziale Gerechtigkeit durchstarten“, so Gabriele Freitag-Ehler am Sonnabend in der Festhalle des Neustädter Ameos-Klinikums. Den Weg dorthin hatte auch SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli gefunden. Die Gastrednerin rief dazu auf, „gerade in Zeiten der Inflation diejenigen Menschen in den Blick zu nehmen, die schon bislang mit wenig Geld auskommen müssen“. Von der Landesregierung kämen hierzu keinerlei Impulse, so Midyatli und monierte mit Blick auf Ostholstein, dass die fehlende Professionalität der Landesregierung ein großes Problem sei. Sowohl die Kommunikationspannen beim Nationalparkprozess als auch bei der Bäderbahn gingen zu Lasten der Region, so Midyatli.

Der Nationalpark Ostsee war auch Thema in Neustadt. Die schwarz-grüne Landesregierung habe zu verantworten, dass viele Menschen das Vertrauen in den Prozess verloren hätten, hieß es. Zu einer offenen Debatte gehöre, etwaige Verbote und Einschränkungen klar zu benennen. Ein Nationalpark Ostsee dürfe keine Existenzen gefährden, machten die Delegierten am Sonnabend deutlich.

In weiteren Anträgen diskutierte der SPD-Kreisparteitag auch über Bäderbahn und Sundbrücke. So fordert die SPD mit Blick auf den anstehenden Baulast-Wechsel der Sundbrücke die Landesregierung auf, die Baulast zu übernehmen und nicht, wie beabsichtigt, dem Kreis Ostholstein zuzumuten und damit ein gewaltiges Kostenrisiko zu Lasten der Menschen in Ostholstein zu schultern – ein für den SPD-Kreisparteitag absolut inakzeptabler Plan. Schlüssig hingegen scheint den Sozialdemokraten die Übernahme durchs Land, das sich seit vielen Jahren vehement für die Feste Fehmarnbeltquerung einsetze, ohne bislang in nennenswertem Umfang eigene Gelder in die Hand genommen zu haben.

Sundtunnel: SPD lehnt Elektrifizierung der alten Brücke ab

Mit Blick auf den neuen Sundtunnel lehnt die SPD eine Elektrifizierung der alten Brücke ab. Wenn die Brücke wegen Verzögerungen beim Tunnel als Übergangslösung für Güterverkehr genutzt würde, brächte das nicht nur eine große Lärmbelastung ohne Lärmschutz mit sich, sondern würde zudem die Sanierungen der letzten Jahre ad absurdum führen, argumentierten die Sozialdemokraten auf ihrer Tagung.

Was den möglichen Weiterbetrieb der Bäderbahn betrifft, forderte die SPD, die Interessen der betroffenen Gemeinden zu berücksichtigen. Damit die Nutzung der Bäderbahntrasse als Ausweichstrecke durch Güterschwerverkehr ausgeschlossen werden könne, sollten die Notwendigkeit einer Elektrifizierung und der Investition in neueste Signaltechnik für den Regionalverkehr kritisch überprüft werden, erarbeiteten Ostholsteins Sozialdemokraten am Sonnabend. Grundsätzlich böten die Pläne für Regionalverkehr auf der Bäderbahn die Chance für einen zukunftssicheren und klimafreundlichen Anschluss der betroffenen Gemeinden, hieß es.