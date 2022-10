So wird das Angebot der Ameos-Kliniken in Ostholstein

Von: Hans-Jörg Meckes

Stellten das zukünftige Versorgungsangebot der Ameos-Kliniken in Ostholstein vor: Hans-Jürgen Andresen (v.l., Krankenhausdirektor in Oldenburg und Fehmarn), Stephan Freitag (Regionalgeschäftsführer Ameos-Nord) und Franz Loose (Krankenhausdirektor in Eutin und Middelburg). © Ameos

Seit Anfang des Jahres hat die Ameos Gruppe die vorigen Sana-Kliniken in Oldenburg, Fehmarn, Eutin und Middelburg übernommen. Nun ist die Integrationsphase erfolgreich abgeschlossen. Die Krankenhausdirektoren stellten das Angebot vor.

Oldenburg – Nachdem die Ameos-Gruppe die Krankenhäuser in Eutin, Oldenburg, Middelburg und Fehmarn Anfang des Jahres von der Krankenhausgruppe Sana-Kliniken übernommen hatte, kann der Gesundheitsdienstleister jetzt vermelden, dass der Integrationsprozess Anfang September erfolgreich abgeschlossen wurde. Über das künftige Versorgungsangebot an den vier Standorten informierten gestern der Regionalgeschäftsführer von Ameos-Nord, Stephan Freitag, sowie die Krankenhausdirektoren Hans-Jürgen Andresen (Oldenburg und Fehmarn) und Franz Loose (Eutin und Middelburg).

Die beiden Krankenhäuser in Oldenburg und Fehmarn werden auch künftig von Hans-Jürgen Andresen geleitet. Der Betriebswirt arbeitet seit 30 Jahren an den Ostholsteiner Standorten in verschiedenen leitenden Funktionen. Seit dem Jahr 2014 führte er die damaligen Sana-Kliniken in Ostholstein als kaufmännischer Direktor und unterstützte seit Jahresbeginn die Integration der Häuser in die Ameos-Gruppe. Seit dem 1. September ist er Krankenhausdirektor der Ameos-Kliniken Oldenburg und Fehmarn.

In Oldenburg liegt Schwerpunkt auf Lungenheilkunde

Am Standort in Oldenburg soll künftig das bestehende Angebot mit neuen Leistungen weiter ausgebaut werden, erklärt der 57-Jährige. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der pneumologischen Frührehabilitation (Lungenheilkunde). Dafür bestehe ein großer Bedarf, besonders bei der Behandlung von langzeitbeatmeten Patienten über den Kreis Ostholstein hinaus. Im Weaning-Zentrum, für das die Klinik zertifiziert worden ist, „sollen die Patienten von den Beatmungsmaschinen entwöhnt werden“, erklärt Andresen. Dem Krankenhaus in Oldenburg stehen insgesamt 16 für die Beatmungsmedizin voll ausgestattete Intensivplätze zur Verfügung. In medizinisches Gerät seien dieses Jahr insgesamt bis zu zwei Millionen Euro investiert worden, unter anderem in Monitore und Beatmungsgeräte, sagte Andresen. Geplant ist zudem, im Klinikum ein Gerät zur Kernspintomographie (MRT) für 1,2 Millionen Euro aufzustellen. Auch werde eine noch engere Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten angepeilt. So soll der Rettungsdienst Holstein zukünftig gegenüber der Klinik eine neue Rettungswache beziehen.

„Am Standort auf Fehmarn soll künftig die Schmerzmedizin weiterentwickelt werden. Wir haben dort Patienten, die sogar aus Bayern und Baden-Württemberg kommen“, so Andresen zur steigenden Patientenzahl. Der Fokus liege bei Fehmarn auf der Akut- und Notfallversorgung mit modernen Konzepten.

Ausbau weiterer Zentren in Eutin

In den Ameos-Kliniken in Eutin und Middelburg hat der Gesundheitsökonom Franz Loose seit 1. September die Leitung inne. Das medizinische Angebot soll dort durch weitere Zentren ausgebaut werden. Dazu zählen ein Krebszentrum, ein Darmzentrum, aber auch neue Leistungen wie Kinderchirurgie oder die Diabetologie. „Aktuell suchen wir auch noch einen Kinderchirurgen“, betont der 37-Jährige. Das Leuchtturm-Projekt wird in Eutin der Mutter- und Kindbereich mit den Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Pädiatrie. Die Neonatologie (Neugeborenenmedizin) soll mit der Modernisierung des Gebäudes so schnell wie möglich ihre volle Leistungsfähigkeit erhalten, betont Loose.

In Middelburg wird in Zukunft der Schwerpunkt auf die medizinische Rehabilitation gesetzt und ein Angebot für pflegende Angehörige geschaffen. Die Klinik für Geriatrie wird nach Neustadt umziehen.