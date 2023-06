Sebastian Schmidt ist der neue Vorsitzende der CDU in Ostholstein

Von: Hans-Jörg Meckes

Sebastian Schmidt wurde auf dem Kreisparteitag der CDU Ostholstein zum Vorsitzenden gewählt. © Hans-Jörg Meckes

Sebastian Schmidt folgt auf Ingo Gädechens als Kreisvorsitzender der CDU Ostholstein. Gädechens führte den Kreisverband seit 20 Jahren.

Weissenhäuser Strand – 20 Jahre lang hat Ingo Gädechens die Geschicke des CDU-Kreisverbandes in Ostholstein geleitet. Auf dem Kreisparteitag in Weissenhäuser Strand hat der 62-Jährige am Mittwochabend das Steuer der Christdemokraten an Sebastian Schmidt übergeben, der die CDU in die Zukunft führen will.

Mehr als ein halbes Leben habe Gädechens mit den Parteimitgliedern für die gemeinsamen Ziele gekämpft, betonte der Bundestagsabgeordnete, der seit 1988 Mitglied der CDU ist. „Ich will die Botschaft schon senden, dass man in einer ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Tätigkeit nicht nur auf Rivalen stößt, sondern auch wirklich Freundschaften schließen kann.“ Er sei nie der Vorsitzende gewesen, der allein an der Spitze sein wollte, „sondern der Teamplayer, der durch viele Reden alle mitnehmen wollte“, betonte Gädechens. An viele Momente mit den Mitstreitern erinnert sich der 62-Jährige gern zurück – so etwa an Brigitte Christensen, die damals seinen CDU-Mitgliedsantrag angenommen habe, oder an Manfred Harländer, der den Beginn seiner kommunalpolitischen Tätigkeit begleitete. Seiner Frau Cornelia dankte er für die Zeit, die sie für ihn in diesen Jahren investierte.

Ingo Gädechens hat den CDU-Kreisverband Ostholstein 20 Jahre lang geleitet. Am Mittwochabend überließ er der jüngeren Generation das Steuer. © Hans-Jörg Meckes

Zum Kreisparteitag war ebenso Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack erschienen, die sich als ehemalige Bundestagsabgeordnete an die gemeinsamen Momente mit ihrem Parteikollegen erinnerte, der im Jahr 2021 zum vierten Mal in den Bundestag gewählt wurde. „Wir haben viel Spaß gehabt, aber Ingo ist auch ein harter Arbeiter und begnadeter Redner“, merkte Sütterlin-Waack an.

Ostholsteins angehender Landrat Timo Gaarz sagte, Gädechens habe die Zeit in Ostholstein maßgeblich geprägt. Er würdigte seine 32-jährige Mitgliedschaft im geschäftsführenden Kreisvorstand der CDU. Auch Gaarz schied am Mittwoch aus dem Kreisvorstand als einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden aus – beide verbinde deshalb die gemeinsame Zeit, die sie dort verbracht haben, so Gaarz.

Sebastian Schmidt bringt neue Ideen mit

Nun macht Gädechens Platz für einen neuen Kreisvorsitzenden, den er mit Sebastian Schmidt vorschlug. Bei der Wahl konnte Schmidt 98 Jastimmen von insgesamt 103 Stimmen auf sich vereinen. Zwei Mitglieder stimmten gegen ihn, ein Mitglied enthielt sich, und zwei Stimmen waren ungültig.

Der 29-Jährige arbeitet als Betriebswirt bei der Sparkasse Lübeck und konnte sich in den vergangenen Jahren seine Sporen in der Stadtvertretung von Neustadt als Fraktionsvorsitzender und 1. Stadtrat verdienen. Schmidt ist verheiratet, hat einen Sohn und spielt in seiner Freizeit gern Tennis. Im Jahr 2009 ist er in die Junge Union eingetreten, im kommunalpolitischen Ehrenamt durfte er früh Führungserfahrung sammeln. Im CDU-Kreisvorstand war er bereits Schatzmeister, und im Kreistag von Ostholstein ist er seit Februar Vorsitzender der CDU-Fraktion als Nachfolger von Timo Gaarz.

„Unsere CDU Ostholstein steht vor großen Herausforderungen“, machte Schmidt deutlich. Das durchschnittliche CDU-Mitglied des rund 1600 Mitglieder starken Kreisverbandes sei 61 Jahre alt, zu 74 Prozent männlich und über 20 Jahre lang Parteimitglied. Der Kreisverband müsse sich um diese vorhandenen Mitglieder kümmern und sie mitnehmen. Allerdings müssten für andere die Vorteile einer CDU-Mitgliedschaft ebenfalls spürbar sein, stellte Schmidt heraus. „Lassen Sie uns einen elektronischen Informationsbrief einführen, denn CDU-Mitglieder sollen einen Informationsvorsprung haben.“ Der CDU-Kreisvorsitzende möchte zudem neue Mitglieder gewinnen. „Ich finde Netzwerken wichtig, wir brauchen Ortsvorsitzendentreffen, wir brauchen Neumitgliedertreffen.“ Ebenso plädierte er dabei für neue Veranstaltungsformate. Der Kreisverband müsse in der Kommunikation schneller werden – nur 60 Prozent der Mitglieder im Kreis hätten ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt – „das sollten wir ändern“, so Schmidt.

Zu den drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden am Mittwochabend Karsten Alwast (Wangels), Silke Felix (Sierksdorf) und Wiebke Zweig (Bad Schwartau) von der Versammlung gewählt.