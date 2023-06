Richtfest für den neuen Schulcampus in Oldenburg

Von: Hans-Jörg Meckes

Den Richtspruch sprachen Martin Baumanns (l.) und die Zimmerer der Zimmerei Walter Hoffmann. © Hans-Jörg Meckes

In Oldenburg wurde jetzt das Richtfest für den neuen Schulcampus gefeiert. Der neue Gebäudekomplex verfügt über modernste Technik.

Oldenburg – Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen, sagte einmal der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. „Eine Vision ist aber auch ein die Zukunft betreffendes Bild, das nur in jemandes Vorstellung vorhanden ist. Ein Gemeinwesen braucht solche in die Zukunft gerichteten Bilder in den Köpfen der Entscheider“, sagte Oldenburgs Bürgervorsteherin Susanne Knees gestern beim Richtfest des neuen Schulcampus vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und der Gemeinschaftsschule Wagrien.

Denn so sei es gewesen, bei der Vision des neuen Schulhofs, der zunächst nur in den Köpfen der Beteiligten bestand. „Durch den Mut, den Plan in die Tat umzusetzen, und vor allem durch die Tatkraft der bauausführenden Handwerker“, so Knees weiter, sei diese Vision jetzt als Rohbau in der Welt. Sie sei begehbar und erlebbar.

20.000 Quadratmeter Schulfläche entstehen

Nach dem ersten Spatenstich am 21. Januar und der Grundsteinlegung am 3. Mai des letzten Jahres könne man sich nun erstmals eine konkrete Vorstellung von dem machen, was in Oldenburg einmal entstehen werde, fuhr Oldenburgs Bürgermeister Jörg Saba (parteilos) fort. „Mit der Sanierung des Gymnasiums im zweiten Bauabschnitt werden wir hier 20.000 Quadratmeter Schulfläche schaffen.“ Auf diesem Areal entstehe eine Gemeinschaftsschule, ein gemeinsamer Fachklassentrakt für Gemeinschaftsschule und Gymnasium und eine Vier-Felder-Sporthalle. Schülerinnen und Schüler werde damit die Möglichkeit gegeben, ihre Fähigkeiten zu entfalten, Neues zu lernen und sich auf die Herausforderungen der schnelllebigen Welt vorzubereiten. Der neue Komplex werde über Solarpanele, eine effiziente Wärmedämmung und Regenwassernutzungssysteme verfügen, um Ressourcen zu schonen und nachhaltiges Denken zu fördern.

Oldenburgs Bürgermeister Jörg Saba bei seiner Rede zum Richtfest für den Schulcampus. © Hans-Jörg Meckes

Die Kosten für den ersten und zweiten Bauabschnitt belaufen sich derzeit auf 48,9 Millionen Euro. Diese Summe wird noch überschritten werden, allerdings sei die Höhe noch unklar, teilt die Stadt Oldenburg mit. „Die Investitionen sind nicht nur Ausgaben“, merkte Saba an. „Sie verdeutlichen unser Engagement für Bildung und eine nachhaltige Zukunft unserer Stadt.“

Die Eröffnung des neuen Schulcampus‘ wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres sein.

Blick von oben in die neue Aula, die auch als Mensa genutzt werden soll. © Hans-Jörg Meckes

Den Richtspruch durfte im Anschluss Zimmermann Martin Baumanns zusammen mit seinen Arbeitskollegen aussprechen, über denen die Richtkrone hing. „So ist der Zweck von diesem Bau, ein jeder weiß es ganz genau, den Kindern sehr viel beizubringen, sei es schreiben, lesen, rechnen oder singen.“

Beim anschließenden Richtfestschmaus in der neuen Aula, die zukünftig auch als Mensa genutzt werden soll, konnten sich die Gäste einen ersten Eindruck von den Dimensionen im Inneren des Gebäudes verschaffen.