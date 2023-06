Petra Kirner ist die erste Kreispräsidentin

In Ostholstein wurde Petra Kirner (CDU) zur ersten Kreispräsidentin gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Harald Werner (CDU) an.

Größtmöglicher Rückhalt des Kreistages.

Kreistag ist durch Überhang- und Ausgleichsmandate auf 65 Sitze angewachsen.

Zahl der ständigen Ausschüsse von sechs auf sieben erhöht.

Eutin – Mit Nebengeräuschen war sie von ihrer Fraktion im Vorwege der konstituierenden Kreistagssitzung für das Amt der Kreispräsidentin nominiert worden, fast schon unspektakulär und mit dem größtmöglichen Rückhalt des gesamten Kreistags wurde sie am Dienstag zur Kreispräsidentin gewählt: Petra Kirner (CDU). Sie ist die erste Frau im Amt der obersten Repräsentantin des Kreises Ostholstein und tritt die Nachfolge an von Harald Werner (CDU), dem die eigene Fraktion nach einer Kampfabstimmung die Unterstützung versagte.

Am Dienstagnachmittag hatte Harald Werner noch einmal die Kreistagssitzung eröffnet, von „wunderbaren Jahren“ als Kreispräsident gesprochen und sich aus seinem Amt verabschiedet mit dem Satz: „Der Mann mit der Fliege macht jetzt die Biege, tschüs!“ Nun, weg ist er ja nicht, sein Mandat als Kreistagsabgeordneter wird er weiterhin ausüben und in mehreren Gremien tätig sein.

Kirner: Bürger erwarten von uns Lösungen

Zur Wahl der Kreispräsidentin übernahm mit Heinz-Dieter Steigert (SPD) der dienstälteste Kreistagsabgeordnete die Sitzungsleitung. Eine einfache Übung für Steigert, der nach der Abstimmung die Verpflichtung der Kreispräsidentin vornahm. Das Amt übernehmen zu dürfen, sei „eine große Ehre und Verpflichtung“ für sie, so Kirner, die für einen „respektvollen Umgang“ mit- und untereinander warb und dazu aufforderte, zu diskutieren, einander zuzuhören und Argumente auszutauschen, denn die Bürger „erwarten von uns Lösungen“. Themenfelder gibt es für das neue Kreisparlament zahlreich zu beackern, Kirner nannte unter anderem die Auswirkungen der Festen Fehmarnbeltquerung, die 380-kV-Leitung von Göhl nach Lübeck, den Konsultationsprozess für den geplanten Nationalpark Ostsee, die Flüchtlingssituation und die Folgen des Klimawandels.

Der Kreistag ist für die Menschen im Kreis da – und nicht umgekehrt.

Sich und ihr Amt sehe sie als „Brücke zwischen dem Kreistag und den Menschen“. Apropros Kreistag – sie mahnte in Richtung ihrer 64 Mitstreitenden: „Der Kreistag ist für die Menschen im Kreis da – und nicht umgekehrt.“ Gleichzeitig erinnerte sie an das im Kreisparlament herrschende Missverhältnis zwischen Frauen und Männern. So umfasst der neue Kreistag 65 Abgeordnete, davon lediglich 15 Frauen. Das repräsentiere „nicht die Bevölkerung, die wir vertreten“, so Kirner und warb für eine weitere Stärkung des Ehrenamts.

Tim Dürbrook und Rainer Rübenhofer zu Stellvertretern der Kreispräsidentin gewählt

Der Kreispräsidentin zur Seite stehen als erster Stellvertreter Tim Dürbrook (SPD) und als zweiter Stellvertreter Rainer Rübenhofer (Grüne). Ihre Wahl erfolgte ebenso einstimmig wie die der Stellvertreter des Landrats. Es sind Sebastian Schmidt (CDU) als erster und Manfred Jaeger (SPD) als zweiter Stellvertreter – noch von Reinhard Sager (CDU), dessen Amtszeit in wenigen Tagen abläuft, ab 3. Juli dann von Timo Gaarz (CDU).

Der neue Kreistag ist aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten auf 65 Sitze angewachsen. Die größte Fraktion stellt die CDU, die sämtliche Direktmandate gewann und auf 25 Sitze kommt, die SPD hat 13 Mandate, gefolgt von den Grünen (10), der AfD (6), den Freien Wählern und der FDP (jeweils 5) sowie der Partei die Basis mit einem Sitz.

Die Zahl der ständigen Ausschüsse ist von sechs auf sieben erhöht worden. So ist aufgrund der zu bewältigen Aufgabenfülle der bisherige Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit in die Ausschüsse für Soziales sowie Sicherheit und Gesundheit gesplittet worden.

Folgende Ausschussvorsitzende wurden gewählt:

Finanz- und Hauptausschuss – Sebastian Schmidt (CDU); Ausschuss für Soziales – Manfred Jaeger (SPD); Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr – Falko Siering (Grüne); Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit – Jens Junkersdorf (CDU); Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport – Tobias Maack (FDP); Ausschuss für Planung und Wirtschaft – Carl-Alexander Struck (CDU); Jugendhilfeausschuss – Gabriele Freitag-Ehler (SPD).