Bettina Hagedorn veröffentlicht ihre Einkünfte aus 2021

Von: Andreas Höppner

Bettina Hagedorn (SPD) ist Ostholsteins direkt gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundestag. © Photothek.net

Ostholsteins Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (SPD) hat ihre Einkünfte aus 2021 veröffentlicht. Seit 2003 macht sie ihre Einnahmen öffentlich.

Ostholstein – Die hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn hat einmal mehr ihren Steuerbescheid veröffentlicht. Als „gläserne Abgeordnete“ gewährt sie der Öffentlichkeit bereits seit 2003 Einblick in ihre Einnahmen und Ausgaben. Diesmal für das Jahr 2021, für das sie auf ein Bruttoeinkommen von 231.942 Euro kommt. Nach Berücksichtigung aller Abzüge blieben 138.394,20 Euro netto.

Ab März 2018 hätten sich ihre steuerlich wirksamen Einnahmen und Ausgaben gravierend verändert, erinnert Hagedorn daran, dass sie durch ihre Berufung zur Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium bis Dezember 2021 über zwei Arten von Einkünften verfügte. Als Bundestagsabgeordnete eine reduzierte Brutto-Diät von 74.586 Euro (2017 waren es ungekürzt 112.903,56 Euro) und zusätzlich ein Bruttoeinkommen als Parlamentarische Staatssekretärin von 149.580 Euro sowie 8536 Euro aus privater Vermietung.

Auf das gesamte Bruttoeinkommen wurden 81811 Euro Einkommensteuern entrichtet und 4499,60 Euro Solidaritätszuschlag gezahlt. Hinzu kamen 12.621,36 Euro Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, wovon allerdings 5384,16 Euro vom Bundestag zugezahlt wurden, sodass effektiv 7237,20 Euro für sie verblieben. „Seit 1. Januar 2021 hat der Bundestag den ,Soli‘ für über 90 Prozent aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abgeschafft und das ist gut so: Dadurch werden die allermeisten Beschäftigten und ihre Familien um insgesamt gut elf Milliarden Euro steuerlich pro Jahr entlastet und haben mehr Netto vom Brutto. Nur die Top-Verdiener – wie ich als Abgeordnete und Staatssekretärin – zahlen den ,Soli‘ auch aktuell und künftig. In meinem Fall 2021 knapp 4500 Euro im Jahr. Ich finde das fair, weil breite Schultern grundsätzlich mehr als schmale Schultern tragen sollten“, so Hagedorn.

Loch in Staatshaushalt gerissen

Die Abschaffung des „Soli“ für alle, wie von CDU und FDP gewollt, hätte ihr zwar persönlich genutzt, aber allen anderen Normalverdienern nicht und ein Loch von weiteren elf Milliarden Euro in den Staatshaushalt gerissen, findet Hagedorn, dass „Menschen mit sehr hohem Einkommen auch spürbar mehr Steuern zahlen“ sollten.

„Allerdings haben SPD-Abgeordnete weitere finanzielle Verpflichtungen, insbesondere zur Unterstützung der Partei“, ergänzt Hagedorn. So erhielten verschiedene SPD-Gliederungen von ihr 2021 Beiträge und Spenden in Höhe von 18.331,28 Euro, steuerlich absetzbar waren nur 1650 Euro. Darüber hinaus habe sie 3425 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet und sie sei zudem in mehr als 20 Vereinen und Verbänden Mitglied.