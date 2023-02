Timo Gaarz zu Ostholsteins neuem Landrat gewählt

Von: Patrick Rahlf

Timo Gaarz (l.) ist in Eutin zu Ostholsteins neuem Landrat gewählt worden und wurde dazu von seinem Vorgänger Reinhard Sager beglückwünscht. Sager wird noch bis Anfang Juli das Amt innehaben, bis ihn Gaarz am 3. Juli ablöst. © Patrick Rahlf

Ostholsteins neuer Landrat kommt aus Heiligenhafen: Timo Gaarz hat heute Nachmittag mit 37 von 58 möglichen Stimmen im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. „Ich freue mich sehr und kann nun offen sagen: Ich habe Bock auf den Job“, erklärte Gaarz unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Eutin – Zuvor hatten sich der 45-jährige Heiligenhafener und seine drei Mitstreiter den Kreistagsmitgliedern vorgestellt, im Anschluss fand die geheime Abstimmung statt.

Timo Gaarz wird am 3. Juli Reinhard Sager ablösen, der nach 22 Jahren im Amt für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. Dass sich Gaarz nur gegen Gerald Aengenheyster, Torsten Wendt und Joachim Teschke durchsetzen musste, war der Tatsache geschuldet, dass der fünfte Kandidat, der Scharbeutzer Anwalt Martin Kienitz, seine Bewerbung heute Mittag kurzfristig zurückgezogen hatte.

„Ein großer Vertrauensbeweis“

„Ich muss das alles erst mal realisieren und sacken lassen. Dass es gleich im ersten Wahldurchgang gereicht hat, ist ein großer Vertrauensbeweis“, erklärte Timo Gaarz, der als Diplom-Finanzwirt beim Finanzamt Ostholstein tätig ist. Er sei als bisheriger Stellvertreter Sagers bestens mit den Landrats-Aufgaben vertraut und könne einen reibungslosen Übergang gewährleisten, wie der 45-Jährige in seiner Vorstellung deutlich machte. „Ich will dafür sorgen, dass der Kreis sichtbarer wird und mit einer modernen Form der Öffentlichkeitsarbeit die Menschen erreicht.“ Ein Landrat sei ein Impulsgeber und Kümmerer, der nicht nur auf der „Kommandobrücke“ zu finden sei, sondern auch im „Maschinenraum“. Was die größte Herausforderung der kommenden Jahre in Ostholstein sei? „Ohne Frage die Feste Fehmarnbeltquerung“, gab der bisherige Stellvertreter Reinhard Sagers zu Protokoll.

Sager selbst begrüßte die Wahl von Timo Gaarz sehr: „Das ist ein guter Tag für Ostholstein. Timo Gaarz bringt sehr viel Erfahrung mit und hat in den vergangenen Jahren einen sehr gewissenhaften und engagierten Job in der Kreispolitik gemacht. Wir haben stets hervorragend zusammengearbeitet.“

Am 3. Juli dieses Jahres wird der Heiligenhafener die Amtsgeschäfte übernehmen und ab diesem Zeitpunkt Chef von 700 Mitarbeitern der Kreisverwaltung sein. Während Reinhard Sager 2015 noch für acht Jahre gewählt wurde, beträgt die neue Amtszeit nur sechs Jahre.