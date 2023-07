Oldenburg: Rollerfahrer stirbt bei Unfall

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Am frühen Morgen kam es in der Göhler Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer gestorben ist.

Oldenburg – Kurz nach 8 Uhr fuhr ein 41-jähriger Oldenburger mit seinem Citroen aus dem Brookkamp in die Göhler Straße. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Motorroller, welcher in Richtung Göhl unterwegs war. Der 59-jährige Fahrer des Rollers wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist, erklärten die Beamten.

Die Polizei Oldenburg war mit zwei Streifenwagen am Einsatzort. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Unfallgutachter an die Unfallstelle geschickt. Gegen 10.35 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden, zuvor sind beide am Umfall beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt worden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und zur Klärung der Unfallursache werden bei der Polizeistation Oldenburg geführt.